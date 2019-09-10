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"Еще немного лета": Катя Осадчая показала фото в купальнике

Комментариев: 1
Ведущая "Світського життя" поделилась пляжными снимками.
"Еще немного лета": Катя Осадчая показала фото в купальнике
"Еще немного лета": Катя Осадчая показала фото в купальнике
instagram.com/kosadcha

Популярная украинская ведущая проектов “Голос країни“ и “Світське життя“ Катя Осадчая в очередной раз восхитила фанов своим внешним видом. 

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Так, на своей странице в Instagram бывшая модель опубликовала несколько фотографий с отдыха в Одессе. На снимках Катя позировала в черном бикини. Пляжный наряд идеально подчеркнул длинные ноги и стройную фигуру артистки. Свой образ Осадчая  дополнила солнцезащитными очками.

“Ще трохи літа перед довгою зимою“, - подписала кадры Катя Осадчая.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ще трохи літа перед довгою зимою

Допис, поширений Katya Osadcha (@kosadcha)

Поклонники пришли в восторг от пляжных фотографий ведущей. Они оставили множество комплиментов в комментариях под фото.

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“Какие ноги! Роскошная у вас фигура, Катя“, “Красивая ОЧЕНЬ“, “Вау, оце фігура!“, “Какая же Вы классная!!!!“, “Катя, потрясающе выглядите!“, “Купальник просто бомбааа))“, - пишут пользователи Сети.

Напомним, ранее Осадчая и Горбунов засветились на модном показе известного дизайнера.

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Теги: Катя Осадчая
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Источник: Ivonа bigmir)net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
гость  (аноним)  11.09.2019, 11:48
Оценка:  0
гость
А зачем на "цыпочки" встала? Это, типа, ноги длинные? А убрать те 10 см - так ещё и коротковатые! А понятие "красивая" - это не про Осадчую. Страшненькая без косметики.
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