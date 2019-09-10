Ведущая "Світського життя" поделилась пляжными снимками.

"Еще немного лета": Катя Осадчая показала фото в купальнике instagram.com/kosadcha

Популярная украинская ведущая проектов “Голос країни“ и “Світське життя“ Катя Осадчая в очередной раз восхитила фанов своим внешним видом.

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Так, на своей странице в Instagram бывшая модель опубликовала несколько фотографий с отдыха в Одессе. На снимках Катя позировала в черном бикини. Пляжный наряд идеально подчеркнул длинные ноги и стройную фигуру артистки. Свой образ Осадчая дополнила солнцезащитными очками.

“Ще трохи літа перед довгою зимою“, - подписала кадры Катя Осадчая.

Поклонники пришли в восторг от пляжных фотографий ведущей. Они оставили множество комплиментов в комментариях под фото.

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“Какие ноги! Роскошная у вас фигура, Катя“, “Красивая ОЧЕНЬ“, “Вау, оце фігура!“, “Какая же Вы классная!!!!“, “Катя, потрясающе выглядите!“, “Купальник просто бомбааа))“, - пишут пользователи Сети.

Напомним, ранее Осадчая и Горбунов засветились на модном показе известного дизайнера.