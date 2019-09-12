"Подружки зажгли": Ефросинина выставила фото с Осадчей в "растрепанном" виде

Маша Ефросинина поздравила Екатерину Осадчую с Днем рождения, добавив снимок, где они позируют с неаккуратными прическами и размазанным макияжем .

"Подружки зажгли": Ефросинина выставила забавное фото с Осадчей instagram.com/mashaefrosinina/

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Популярная телеведущая, блогер Маша Ефросинина забавно поздравила свою коллегу и подругу - телеведущую, автора программы “Светская жизнь“ Екатерину Осадчую. В Инстаграм Мария выставила фото, на котором обе знаменитости позируют с растрепанными прическами и размазанным макияжем. В посте Ефросинина написала поздравления подруге и отметила, что любит ее за веселый нрав.

Катюня, люблю тебя за лёгкость, за остроумие, за умение веселиться как в последний раз; за чувство юмора, и за смелость! За то, что умеешь так изящно отделять личное от профессионального!! С Днём Рождения, моя прекрасная @kosadcha

П.С. Как твоя настоящая подруга, публикую фото, где выгляжу не очень! - написала Маша Ефросинина.

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Фолловеры пришли в восторг от забавной публикации и оставили множество комментариев.

Очень классное и позитивное фото, обожаю вас ❤️

Опа, это ж мой лук в конце дня😂Присоединяюсь к поздравлениям💜

Какие вы позитивчики🤗🤣

Хахахах Подружки зажгли🔥!!!

Две бомбиты 💥 В любом образе))))

Маша, у Вас отличное чувство юмора!😊, - написали в Сети.

Именинница также прокомментировала пост, отметив, что “Тут обе красотки 😃“.

Ранее мы писали,что Маша Ефросинина насмешила Сеть в образе “модного критика“.