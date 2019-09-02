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Осадчая и Горбунов засветились на модном показе известного дизайнера

Комментариев: 1
Ведущие Катя Осадчая и Юрий Горбунов побывали на Ukrainian Fashion Week 2019.
Осадчая и Горбунов засветились на модном показе известного дизайнера
Осадчая и Горбунов засветились на модном показе известного дизайнера
instagram.com/gorbunovyuriy

Известный украинский телеведущий и актер Юрий Горбунов похвастался новым выходом в свет со своей супругой, ведущей “Світського життя“ Катей Осадчей. Пара посетила один из модных показов Ukrainian Fashion Week 2019.

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Так, на своей странице в Instagram Юрий опубликовал фото, которое было сделано во время мероприятия. На снимке артист позирует в черной рубашке, а его жена Катя выбрала для выхода белое платье со цветочным рисунком. На ее лице почти не было макияжа. 

В описании к свежему кадру Горбунов рассказал, что вместе с возлюбленной посетил показ известного украинского дизайнера Лилии Пустовит.

“Подивились показ мод! Треба ж знати у чому в люди вийти! Ліля Пустовіт Браво!!“, - написал Юрий.

Напомним, ранее мы писали о лучших образах третьего дня Украинской недели моды.

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Теги: Юрий Горбунов, Катя Осадчая, Ukrainian Fashion Week 2019
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Источник: Ivonа bigmir)net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
гость  (аноним)  03.09.2019, 14:39
Оценка:  0
гость
Хотя бы привела себя в порядок, а то умылась, оделась и айда на показ! Вид как у бомжихи!
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