Осадчая и Горбунов засветились на модном показе известного дизайнера
Известный украинский телеведущий и актер Юрий Горбунов похвастался новым выходом в свет со своей супругой, ведущей “Світського життя“ Катей Осадчей. Пара посетила один из модных показов Ukrainian Fashion Week 2019.
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Так, на своей странице в Instagram Юрий опубликовал фото, которое было сделано во время мероприятия. На снимке артист позирует в черной рубашке, а его жена Катя выбрала для выхода белое платье со цветочным рисунком. На ее лице почти не было макияжа.
В описании к свежему кадру Горбунов рассказал, что вместе с возлюбленной посетил показ известного украинского дизайнера Лилии Пустовит.
“Подивились показ мод! Треба ж знати у чому в люди вийти! Ліля Пустовіт Браво!!“, - написал Юрий.
Напомним, ранее мы писали о лучших образах третьего дня Украинской недели моды.
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