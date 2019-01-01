Канал 1+1 запускает линейку комедийных сериалов в осеннем телесезоне

"Великі Вуйки", "Папик", "СидОренки-СидорЕнки" и "Отмороженный" — уже скоро комедийные премьеры на 1+1.

Телеканал “1+1“ в этом сезоне приготовил для миллионов зрителей настоящую комедийную осень. В новой сериальной линейке украинцы снова встретятся с веселыми гуцулами из села Великі Вуйки, будут следить за перипетиями двух семей с одинаковыми фамилиями, вернутся в 90-е годы вместе с Дзидзьо и покуражатся вместе с драйвовым пенсионером-папиком.

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Уже этой осенью на 1+1 состоится премьера четырех новых комедийных сериалов — “Великі Вуйки“ производства 1+1 Продакшн, “СидОренки-СидорЕнки“ (IQ Production), “Отмороженный“ (продакшн “ОСНОВА ФИЛЬМ“) и “Папик“ производства студии “Квартал 95“. А к началу первой премьеры в эфире “1+1“ будет транслироваться популярный сериал “Сваты“.

“Мы гордимся тем, что нам удалось собрать достаточно сильный сезон сериалов для наших зрителей. С осени и до самого Нового года украинцы смогут проводить свои вечера вместе с легкими и по-настоящему народными комедиями. Надеемся, что веселые и позитивные герои в исполнении популярных украинских актеров, и приглашенные звезды, которые появятся в наших сериалах в необычных амплуа, не оставят равнодушными зрителей. С нетерпением ждем результатов просмотра, и уже работаем над новыми идеями!», — комментирует Максим Кривицкий, руководитель “Телевизионного бизнеса“, генеральный продюсер канала “1+1“.

Первые кадры ожидаемых сериалов с комедийными героями можно увидеть уже сейчас в веселом анонсе.

На видео собрались вместе персонажи всех четырех проектов, которые, по сюжету, разговаривают друг с другом по телефону.

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Первыми появляются в кадре известные гуцулы Иван Петрук и его кум Бодя. А это значит, что осенью культовый сериал “Останній москаль“ возвращается на экраны 1+1 в виде спин-оффа “Великі Вуйки“. Любимые персонажи - гуцульские мушкетеры Иван, Бодя, Штефко и сельский голова Микитюк в новом сезоне покинут родные Карпаты и поедут покорять Киев. По сюжету, вуйки в столице будут добиваться строительства дороги в родное село на встрече с самым Министром инфраструктуры.

Столица приготовит для вуйок множество смешных приключений и неудобных ситуаций, которые они пройдут с юмором и присущей им простотой, добротой и детской непосредственностью.

В “Великих Вуйках“ с “Останнього москаля“ появятся также женские персонажи - жена Боди Маричка и влюбленная в Штефка сельская продавщица Ирка. Новых героев в сериале сыграют известные актеры Анна Кошмал, Артур Логай, Инна Приходько и Арам Арзуманян. Кроме того, появится в комедии целый десант украинских звезд -Надежда Мейхер, Михаил Поплавский, Евгений Кот, Екатерина Кухар, Дмитрий Коляденко, Игорь Ласточкин и другие.

“Альо, ну что вы там“, — передают телефонную эстафету Иван и Бодя другим персонажам — СидорЕнкам. Или СидОренкам? В центре сюжета еще одного комедийного сериала “СидОренки-СидорЕнки“ две украинские семьи с одинаковой фамилией, но разным ударением. Семьи имеют разный социальный статус — одна из них богатая, а другая бедная. Но объединяет их не только одинаковая фамилия, но еще и перипетии прошлого: через 16 лет однофамильцы узнают, что их детей перепутали в роддоме.

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В этой легкой комедии зритель увидит, как две семьи с абсолютно разными ценностями, обычаями и манерами будут взаимодействовать друг с другом, решать семейные недоразумения и шутить над собой.

Главные роли в проекте исполняют известные украинские актеры. Богатых супругов сыграют Дмитрий Суржиков и Олеся Власова, а их сына — молодой украинский актер Петр Ниневский. В свою очередь, героев бедной семьи играть Ксения Вертинская, Валерий Швец, Лев Сомов, и Евгений Шекера.

“Здесь папик на второй линии, соединяю“, — отвечает на телефонный звонок вуйок один из Сидоренков. Еще одна премьера этой осени на 1+1 - лирическая комедия “Папик“. Главным героем сериала является харизматичный пенсионер, который в молодости был известным актером. Но сегодня он потерял популярность и любовь своих фанаток. Тоскуя за юностью и успешной карьерой, доведенный до отчаяния пенсионер хочет свести счеты с жизнью. Но перед смертью он решает напоследок сходить в модный барбершоп и сделать стильную прическу. В хипстерском салоне мужчина расслабляется и его тянет на последнее веселое приключение в жизни. Так, уже отрываясь по полной в одном из ночных клубов, он знакомится с девушкой - охотницей на “папиков“, которая принимает его за успешного миллионера.

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Главные роли в проекте исполняют Станислав Боклан и Дарья Петрожицкая. Также в сериале играют Сергей Сипливый, Олеся Жураковская, Екатерина Кистень, Вера Кобзарь, Вячеслав Гиндин, Михаил Кукуюк и другие.

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“Привет, Сидоренки! О, и вуйки здесь! Только давай еще наберем Мишу - того, что отмороженный“ - продолжает разговор папик и звонит к Дзидзьо. Дзидзьо, он же Михаил Хома - главный актер в сериале “Отмороженный“. Народный любимец сыграет в комедии веселого и немного странного персонажа, которого тоже будут звать Миша, а фамилия - Дзидзюк. По сюжету, Михаил стал частью научного эксперимента - его случайно заморозят в криокамере, где он проведет долгих 23 года. Герой “проснется“ уже в современном мире, но ощущениями и привычками все равно застрянет в лихих 90-х. “Отмороженный“ Дзидзьо будет жить в селе Вишневое под Киевом вместе с семьей своего брата. Но другие герои не всегда будут рады сожительству со странным родственником из 90-х.

В сериале снимаются Всеволод Шекита, Екатерина Вишневая, Влада Глеба, Григорий Лещенко, Ярослав Шахторин, Сергей Либа, Надежда Кугай и Борис Книженко.

“Бери своих, давай к нам!“ - приглашают сериальные герои всех зрителей присоединиться к комедийной осени на 1+1.

Напомним, ранее стало известно, что “1+1“ покажет 16 сезон “Рассмеши комика“ в обновленном формате.