"Просто королева": Экс-супруга Потапа утерла нос хейтерам и показала себя во всей красе
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Украинская продюсер Ирина Горовая, которая долгое время была супругой продюсера, исполнителя Алексея Потапенко (Потапа), пользуется подчеркнутым вниманием пользователей Сети. Так, новую “порцию“ народной любви - и конечно осуждения (куда без него) - Ирина получила в преддверие свадьбы Потапа с коллегой по дуэту певицей Настей Каменских, которая состоялась в мае этого года. Напомним, что Ирина Горовая присутствовала на свадебном торжестве и даже засветилась с импозантным молодым спутником.
Одним словом, как почитателей, так и хейтеров Ирине хватает. Каждое новое фото продюсера набирает множество просмотров в соцсетях и удостаивается оценки и обсуждения. А вот самое свежее фото Ирины, похоже, будет совершенно не интересно для хейтеров - поскольку Горовая на нем без преувеличения великолепна. Ирина добавила в Инстаграм снимок с конкурса красоты “Мисс Украина“-2019, на котором была членом жюри. Она позирует с примой Нацоперы Екатериной Кухар и ее супругом, народным артистом Александром Стояновым. Одета Ирина в блестящее платье в пол - от дизайнера Екатерины Сильченко, а дополняют образ неброский макияж и длинные серьги.
Сегодня была в жюри конкурса @missukraine_official
Выбирали самую красивую! С прекрасной семьей - Екатериной Кухар и Александром Стояновым, - написала Ирина.
В комментариях подписчики отметили, что Ирина - красива и выглядит сногсшибательно и сравнили ее образ с “королевой“.
Ранее мы писали, кто выиграл конкурс “Мисс Украина“-2019.
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