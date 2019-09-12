Ирина Горовая выставила фото с конкурса красоты "Мисс Украина".

"Просто королева": Экс-супруга Потапа утерла нос хейтерам и показала себя во всей красе instagram.com/gorovaya_irina

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Украинская продюсер Ирина Горовая, которая долгое время была супругой продюсера, исполнителя Алексея Потапенко (Потапа), пользуется подчеркнутым вниманием пользователей Сети. Так, новую “порцию“ народной любви - и конечно осуждения (куда без него) - Ирина получила в преддверие свадьбы Потапа с коллегой по дуэту певицей Настей Каменских, которая состоялась в мае этого года. Напомним, что Ирина Горовая присутствовала на свадебном торжестве и даже засветилась с импозантным молодым спутником.

Одним словом, как почитателей, так и хейтеров Ирине хватает. Каждое новое фото продюсера набирает множество просмотров в соцсетях и удостаивается оценки и обсуждения. А вот самое свежее фото Ирины, похоже, будет совершенно не интересно для хейтеров - поскольку Горовая на нем без преувеличения великолепна. Ирина добавила в Инстаграм снимок с конкурса красоты “Мисс Украина“-2019, на котором была членом жюри. Она позирует с примой Нацоперы Екатериной Кухар и ее супругом, народным артистом Александром Стояновым. Одета Ирина в блестящее платье в пол - от дизайнера Екатерины Сильченко, а дополняют образ неброский макияж и длинные серьги.

Сегодня была в жюри конкурса @missukraine_official

Выбирали самую красивую! С прекрасной семьей - Екатериной Кухар и Александром Стояновым, - написала Ирина.

В комментариях подписчики отметили, что Ирина - красива и выглядит сногсшибательно и сравнили ее образ с “королевой“.

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