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Конкурс "Мисс Украина"-2019: Кого признали самой красивой instagram.com/missukraine_official

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12 сентября в столичном Дворце Украина состоялся конкурс красоты “Мисс Украина“-2019. Главную корону и денежный приз в размере 400 тыс. грн. получила 24-летняя харьковчанка Маргарита Паша.

Ее выделили среди других конкурсанток жюри Екатерина Кухар, Павел Зибров, Ирина Горовая и другие представители шоу-бизнеса.

Корону девушке вручала “Мисс Украина 2018“ – Леонила Гузь.

Вице-мисс стали:

23-летняя Марина Киосе - Miss International Ukraine 2019.

и 20-летняя Диана Шабас - Miss Earth Ukraine.

В финал конкурса вышли 25 девушек из разных регионов Украины. Фото всех финалисток можно посмотреть тут.

Среди участниц финала были:

Адамская Елизавета - 20 лет - Львовская область

Высоцкая Юлия - 24 года - Кривой Рог-Одесса

Герман Кристина - 20 лет - Киев

Гордиенко Кристина - 18 лет - Одесская область.

Коваль Анастасия - 19 лет - Киев

Записоцкая Кристина-Диана - 22 года - Киев

Иванова Яна - 20 лет - Кривой Рог - Люблин

Калакуцкая Татьна - 22 года - Киев

Кучеренко Валерия - 23 года - Балта (Одесская область)

Марциняк Марта - 20 лет, Львов

Милевская Людмила - 23 года - Бердичев

Мосейко Юлия - 21 год - Тернополь

Никитюк Анастасия - 20 лет - Киев

Руденко Алёна - 22 года - Киев

Смирнова Алёна - 24 года - Киев

Сотник Марина - 18 лет - Винница

Стеценко Анастасия - 20 лет - Донецк

Ткач Юлия - 21 год - Одесса

Фирут Елена-Эвелина - 19 лет - Львов

Чайка Анастасия - 25 лет - Севастополь- Запорожье

Чапля Татьяна - 18 лет - Борислав

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Две девушки, дошедшие до финала, выбыли почти перед самым награждением - и их заменили выбывшими конкурсантками.

23-летняя Инна Гудзь, ставшая победительницей независимого онлайн голосования на сайте missukraine.ua и обладательницей титула Miss Online, неожиданно решила покинуть конкурс. Девушка заявила, что не будет участвовать в финале по семейным обстоятельствам.

19-летнюю Наталью Червону, которая стала “Мисс Киева“-2019, дисквалифицировал комитет за нарушение правил репетиционного процесса. Кроме того, Червона отказалась подписывать стандартный договор участницы.

Традиционно в финале конкурса определили трех победительниц, размер денежных вознаграждений для которых варьируется в зависимости от полученного титула - “Мисс Украина“, “Мисс Земля“ и “Мисс Интернешнл“. Размер вознаграждений для “Мисс Земля“ и “Мисс Интернешнл“ в этом году увеличили для каждой из 150 тысяч до 200 тысяч гривен.

Ранее мы писали, какие испытания проходили конкурсантки “Мисс украина“ - 2019.