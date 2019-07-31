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Конкурс "Мисс Украина"-2019: Кого признали самой красивой

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Кто стал самыми красивыми девушками Украины - узнайте прямо сейчас.

Конкурс
Конкурс "Мисс Украина"-2019: Кого признали самой красивой
instagram.com/missukraine_official

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12 сентября в столичном Дворце Украина состоялся конкурс красоты “Мисс Украина“-2019. Главную корону и денежный приз в размере 400 тыс. грн. получила 24-летняя харьковчанка Маргарита Паша.

Ее выделили среди других конкурсанток жюри Екатерина Кухар, Павел Зибров, Ирина Горовая и другие представители шоу-бизнеса.

Корону девушке вручала “Мисс Украина 2018“ – Леонила Гузь.

Вице-мисс стали:

23-летняя Марина Киосе - Miss International Ukraine 2019.

и 20-летняя Диана Шабас - Miss Earth Ukraine.

В финал конкурса вышли 25 девушек из разных регионов Украины. Фото всех финалисток можно посмотреть тут. 

Среди участниц финала были:

  • Адамская Елизавета - 20 лет - Львовская область

  • Высоцкая Юлия - 24 года  - Кривой Рог-Одесса

  • Герман Кристина - 20 лет - Киев

  • Гордиенко Кристина - 18 лет - Одесская область.

  • Коваль Анастасия - 19 лет - Киев
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Друзья, получили массу вопросов 📩 в Direct о том, займет ли кто-то желанное место в конкурсе. Национальный комитет «Мисс Украина» 🏩 долго совещался и обдумывал, кто же больше всех заслуживает получить этот ✨ уникальный шанс и стать частью невероятного шоу 👑 «Мисс Украина 2019». Уже с сегодняшнего дня 🤩 эта девушка станет на тропу борьбы за главную корону страны. Наступил долгожданный момент, когда имя счастливицы станет известно. Знакомьтесь, новая участница «Мисс Украина 2019» под номером 5️⃣ - Анастасия Коваль @kovaln1! Настя, от всей души 🎉 поздравляем тебя! Ждём на репетициях, примерках и других подготовительных этапах конкурса! #missukraine2019

Публикация от Мисс Украина 👑 Miss Ukraine (@missukraine_official)

  • Записоцкая Кристина-Диана - 22 года - Киев

  • Иванова Яна - 20 лет - Кривой Рог - Люблин

  • Калакуцкая Татьна - 22 года - Киев

  • Кучеренко Валерия - 23 года - Балта (Одесская область)

  • Марциняк Марта - 20 лет, Львов

  • Милевская Людмила - 23 года - Бердичев

  • Мосейко Юлия - 21 год - Тернополь

  • Никитюк Анастасия - 20 лет - Киев

  • Руденко Алёна - 22 года - Киев

  • Смирнова Алёна - 24 года - Киев

  • Сотник Марина - 18 лет - Винница

  • Стеценко Анастасия - 20 лет - Донецк

  • Ткач Юлия - 21 год - Одесса

  • Фирут Елена-Эвелина - 19 лет - Львов

  • Чайка Анастасия - 25 лет - Севастополь- Запорожье

  • Чапля Татьяна - 18 лет - Борислав

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Две девушки, дошедшие до финала, выбыли почти перед самым награждением - и их заменили выбывшими конкурсантками.

23-летняя Инна Гудзь, ставшая победительницей независимого онлайн голосования на сайте missukraine.ua и обладательницей титула Miss Online, неожиданно решила покинуть конкурс. Девушка заявила, что не будет участвовать в финале по семейным обстоятельствам. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Стоп! Голосование за титул 👸🏼 «Miss Online» завершено! Более 6 месяцев на сайте 🌐mіssukraine.ua проходило независимое онлайн-голосование 📩, победительница которого определяется пользователями портала. Принять участие в нем могла каждая украинка! Вот, наступил миг, когда станет известно имя той девушки, которая первой войдёт в число участниц конкурса «Мисс Украина 2019🇺🇦 », получит титул и приз - 5️⃣0️⃣ тысяч гривен. Итак, «Miss Online 2019» становится ✨ Инна Гудзь @innagudz. Желаем успехов в подготовке к финальному шоу 👑 «Мисс Украина 2019». #missukraine2019 #missukraine

Публикация от Мисс Украина 👑 Miss Ukraine (@missukraine_official)

19-летнюю Наталью Червону, которая стала “Мисс Киева“-2019, дисквалифицировал комитет за нарушение правил репетиционного процесса. Кроме того, Червона отказалась подписывать стандартный договор участницы. 

Традиционно в финале конкурса определили трех победительниц, размер денежных вознаграждений для которых варьируется в зависимости от полученного титула - “Мисс Украина“, “Мисс Земля“ и “Мисс Интернешнл“. Размер вознаграждений для “Мисс Земля“ и “Мисс Интернешнл“ в этом году увеличили для каждой из 150 тысяч до 200 тысяч гривен. 

Ранее мы писали, какие испытания проходили конкурсантки “Мисс украина“ - 2019. 

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Теги: Мисс Украина, конкурс красоты
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Источник: ivona.bigmir.net

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