Конкурс "Мисс Украина"-2019: Кого признали самой красивой
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12 сентября в столичном Дворце Украина состоялся конкурс красоты “Мисс Украина“-2019. Главную корону и денежный приз в размере 400 тыс. грн. получила 24-летняя харьковчанка Маргарита Паша.
Ее выделили среди других конкурсанток жюри Екатерина Кухар, Павел Зибров, Ирина Горовая и другие представители шоу-бизнеса.
Корону девушке вручала “Мисс Украина 2018“ – Леонила Гузь.
Вице-мисс стали:
23-летняя Марина Киосе - Miss International Ukraine 2019.
и 20-летняя Диана Шабас - Miss Earth Ukraine.
В финал конкурса вышли 25 девушек из разных регионов Украины. Фото всех финалисток можно посмотреть тут.
Среди участниц финала были:
- Адамская Елизавета - 20 лет - Львовская область
- Высоцкая Юлия - 24 года - Кривой Рог-Одесса
- Герман Кристина - 20 лет - Киев
- Гордиенко Кристина - 18 лет - Одесская область.
- Коваль Анастасия - 19 лет - Киев
Друзья, получили массу вопросов 📩 в Direct о том, займет ли кто-то желанное место в конкурсе. Национальный комитет «Мисс Украина» 🏩 долго совещался и обдумывал, кто же больше всех заслуживает получить этот ✨ уникальный шанс и стать частью невероятного шоу 👑 «Мисс Украина 2019». Уже с сегодняшнего дня 🤩 эта девушка станет на тропу борьбы за главную корону страны. Наступил долгожданный момент, когда имя счастливицы станет известно. Знакомьтесь, новая участница «Мисс Украина 2019» под номером 5️⃣ - Анастасия Коваль @kovaln1! Настя, от всей души 🎉 поздравляем тебя! Ждём на репетициях, примерках и других подготовительных этапах конкурса! #missukraine2019
- Записоцкая Кристина-Диана - 22 года - Киев
- Иванова Яна - 20 лет - Кривой Рог - Люблин
- Калакуцкая Татьна - 22 года - Киев
- Кучеренко Валерия - 23 года - Балта (Одесская область)
- Марциняк Марта - 20 лет, Львов
- Милевская Людмила - 23 года - Бердичев
- Мосейко Юлия - 21 год - Тернополь
- Никитюк Анастасия - 20 лет - Киев
- Руденко Алёна - 22 года - Киев
- Смирнова Алёна - 24 года - Киев
- Сотник Марина - 18 лет - Винница
- Стеценко Анастасия - 20 лет - Донецк
- Ткач Юлия - 21 год - Одесса
- Фирут Елена-Эвелина - 19 лет - Львов
- Чайка Анастасия - 25 лет - Севастополь- Запорожье
- Чапля Татьяна - 18 лет - Борислав
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Две девушки, дошедшие до финала, выбыли почти перед самым награждением - и их заменили выбывшими конкурсантками.
23-летняя Инна Гудзь, ставшая победительницей независимого онлайн голосования на сайте missukraine.ua и обладательницей титула Miss Online, неожиданно решила покинуть конкурс. Девушка заявила, что не будет участвовать в финале по семейным обстоятельствам.
Стоп! Голосование за титул 👸🏼 «Miss Online» завершено! Более 6 месяцев на сайте 🌐mіssukraine.ua проходило независимое онлайн-голосование 📩, победительница которого определяется пользователями портала. Принять участие в нем могла каждая украинка! Вот, наступил миг, когда станет известно имя той девушки, которая первой войдёт в число участниц конкурса «Мисс Украина 2019🇺🇦 », получит титул и приз - 5️⃣0️⃣ тысяч гривен. Итак, «Miss Online 2019» становится ✨ Инна Гудзь @innagudz. Желаем успехов в подготовке к финальному шоу 👑 «Мисс Украина 2019». #missukraine2019 #missukraine
19-летнюю Наталью Червону, которая стала “Мисс Киева“-2019, дисквалифицировал комитет за нарушение правил репетиционного процесса. Кроме того, Червона отказалась подписывать стандартный договор участницы.
Традиционно в финале конкурса определили трех победительниц, размер денежных вознаграждений для которых варьируется в зависимости от полученного титула - “Мисс Украина“, “Мисс Земля“ и “Мисс Интернешнл“. Размер вознаграждений для “Мисс Земля“ и “Мисс Интернешнл“ в этом году увеличили для каждой из 150 тысяч до 200 тысяч гривен.
Ранее мы писали, какие испытания проходили конкурсантки “Мисс украина“ - 2019.
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