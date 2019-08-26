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"Мамина копия": Повзрослевший сын Потапа и Горовой очаровал Сеть

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Алексей Потапенко похвастался морским отдыхом с сыном Андреем .

"Мамина копия": Повзрослевший сын Потапа и Горовой очаровал Сеть
instagram.com/realpotap

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Счастливый молодожен продюсер и исполнитель Алексей Потапенко (Потап) много внимания уделяет своей супруге Насте Каменских - он постоянно выкладывает в Сеть ее фото с чувственными подписями, балует жену подарками и возит на курорты. Но кроме обожаемой супруги у Потапа есть еще одно “счастье во плоти“ - это его 10-летний сын Андрей, рожденный в браке с продюсером Ириной Горовой. По частым публикациям в Сети, видно, что звездный папа много времени проводит с мальчиком, а блаженное лицо Потапа не оставляет сомнений в том, что Алексей безумно любит сына и очень им гордится. Так, на днях Потап буквально забросал Сеть кадрами с морского отдыха с Андреем в Греции.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

@potapchiq #greece 🇬🇷

Публикация от Oleksii Potapenko (@realpotap)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

@potapchiq #потапчик

Публикация от Oleksii Potapenko (@realpotap)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#fun @potapchiq & friends

Публикация от Oleksii Potapenko (@realpotap)

Кроме снимков Андрея с друзьями - Потап также выложил несколько видео, на которых он купается вместе с детьми, получая от “плескания“ не меньше удовольствия, чем спутники.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 на одного! #fun

Публикация от Oleksii Potapenko (@realpotap)

Подписчики отметили, что Андрей - “очаровашка“, а также многие подчеркнули, что он - копия мамы, Ирины Горовой.

Ранее мы писали, что дочка Оли Поляковой нарвалась на критику в Сети.

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Теги: Потап, андрей потапенко, дети звезд, Ирина Горовая
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Источник: Ivona.bigmir.net

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