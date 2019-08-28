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Джамала показала, что муж подарил ей на день рождения - фото

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27 августа певица Джамала отметила 36-й день рождения.
Джамала показала, что муж подарил ей на день рождения - фото
Джамала показала, что муж подарил ей на день рождения - фото
instagram.com/jamalajaaa

Во вторник, 27 августа, победительница “Евровидения-2016“, украинская исполнительница крымскотатарского происхождения Джамала отпраздновала свой 36-й день рождения.

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А сегодня именинница решила похвастаться подарком от мужа, Бекира Сулейманова. Так, на своей странице в Instagram в разделе Stories Джамала опубликовала несколько кадров, на которых позирует в новом наряде. Как выяснилось, супруг певицы подарил ей стильное платье, но немного перепутал анималистический принт. Артистка попросила у мужа леопардовое платье, а получила гепардовое.

“Все искала “леопард“, муж подарил платье из “гепард“, – написала под одним из фото Джамала.

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“Чем отличается? Ну видно же“, – забавно прокомментировала певица.

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В новом платье Джамала уже успела сделать фотосессию во время прогулки в лесу. Наряд с глубоким декольте и высоким разрезом певица дополнила черными сапогами.

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Напомним, ранее Джамала заинтриговала фанов совместным хитом с рэпером Jah Khalib.

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Теги: Джамала
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Источник: Ivonа bigmir)net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
pусский  (аноним)  28.08.2019, 15:00
Оценка:  0
pусский
Уйди, сраная пиздюшатина, а то хуем убью! Обрыгла всем!
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