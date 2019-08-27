Юная дочь Оли Поляковой уточнила у подписчиков, почему они не смотрят ее сториз, снятые в Америке.

"Не любите мои видео?": Маша Полякова нарвалась на критику в Сети instagram.com/mashapolyakova

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Юная дочь певицы Ольги Поляковой, похоже, решила пойти по стопам мамы - и решила пробовать себя сразу в нескольких интересных профессиях. Сейчас девушка учится тонкостям модельной профессии в Америке - и параллельно снимает видео своих прогулок, добавляя их в Инста-сториз. На днях 15-летняя Мария заметила, что ее видео не пользуются популярностью среди подписчиков - и уточнила, в чем тут дело. Девушка добавила в Инстаграм пост с “голосовалкой“, предложив варианты, насколько фолловерам понравился ее контент.

Ребята , как я поняла вы не любите смотреть мои видео с америке по этому проголосуйте на счёт видео пожалуйста:

1 да не интересно

2 интересно но долго

3 интересно

4 очень интересно, - написала Маша.

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Подписчики разделились во мнениях: некоторые отметили, что Маша пока не очень интересно рассказывает - и стоит обратить внимание на стиль, другие же написали, что им в принципе не интересна Америка, потому они оставили без внимания сториз юного блогера.

Также Машу снова потроллили за грамматически ошибки - юная красотка снова написала “америка“ с маленькой буквы.

Звездная мать поддержала Машу - и оставила комментарий, выбрав 4 пункт - “Это очень интересно“.

Ранее мы писали, что Ольга Полякова покорила Сеть снимком в купальнике, как у Памелы Андерсон.