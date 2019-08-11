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"Настоящий Мавр!": Настя Каменских шокировала сеть снимком с Потапом

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Звездная пара вызвала ажиотаж в сети.
Настя Каменских шокировала сеть снимком с Потапом
Настя Каменских шокировала сеть снимком с Потапом
instagram.com/kamenskux

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Настя Каменских и Потап вернулись с отдыха в Италии, но продолжают радовать своих поклонников фотографиями, сделанными во время поездки. Очередной снимок звездной пары по-настоящему шокировал сеть.

В своем Instagram Каменских опубликовала снимок, на котором показала последствия отдыха на итальянских пляжах. Фолловеры звезды обратили внимание, что пара очень загорела.

Любовь и дружба всегда идут рука об руку. Бесценно, когда твой мужчина еще и твой лучший друг. Только тогда вы испытываете спектр самых искренних и невероятных эмоций! Вы делитесь сокровенным, вдохновляете друг друга, чувствуете счастье в каждой минуте. И конечно же веселитесь, улыбаетесь, дурачитесь и смеетесь до упаду. Как мы с Потапом на этом фото, - подписала публикацию Настя.

Пользователи сети были удивлены новому образу продюсера: "Потап перезагорал", "Как Джексон,только наоборот", "Вот это Мавр!", "Где так загореть можно?)".

Ранее мы писали, что Настя Каменских нарвалась на критику из-за пикантного фото.

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Теги: Потап, Настя Каменских
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