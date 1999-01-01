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Бывшая супруга Потапа засветилась на его свадьбе с новым возлюбленным

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Свадьба Потапа и Насти Каменских состоялась в четверг, 23 мая.
Бывшая супруга Потапа засветилась на его свадьбе с новым возлюбленным
Бывшая супруга Потапа засветилась на его свадьбе с новым возлюбленным
instagram.com/gorovaya_irina

В четверг, 23 мая, известные украинские исполнители  Алексей Потапенко (Потап) и Настя Каменских (NK) официально стали мужем и женой.

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Свою свадьбу пара решила сыграть в одном из загородных рестораном под Киевом. Поздравить молодоженов пришли их родственники, друзья и звездные коллеги. 

Среди приглашенных гостей была и бывшая супруга Потапа,  продюсер центра MOZGI Еntertainment Ирина Горовая. Она пришла в компании нового бойфренда Евгения Артюхова. Для мероприятия Горовая выбрала белое платье в пол, обнажающее ее плечи. 

Ирина Горовая и Евгений Артюхов
Ирина Горовая и Евгений Артюхов
Скриншот

Новый избранник Ирыны - бизнесмен, адвокат и совладелец юридической компании ASA GROUP. Горовая и Артюхов неоднократно появлялись вместе на публике. В декабре прошлого года они вместе посетили Национальную оперу.

Ирина Горовая и Евгений Артюхов
Ирина Горовая и Евгений Артюхов
Скриншот

Отметим, что Потап и Ирина Горовая поженились в 1999 году. В браке родился один ребенок - сын Андрей. Супруги развелись в 2014 году.

Напомним, ранее в Сети показали первый танец молодоженов Потапа и Насти Каменских.

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Теги: Потап, Настя Каменских, Ирина Горовая, Свадьба Потапа и Насти Каменских
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Источник: ivona.bigmir.net

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