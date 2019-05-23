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При полном параде: Кто из звезд в чем пришел на свадьбу Каменских и Потапа

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Артисты пригласили на мероприятие несколько сотен людей.

При полном параде: Кто из звезд в чем пришел на свадьбу Каменских и Потапа
При полном параде: Кто из звезд в чем пришел на свадьбу Каменских и Потапа
http://ivona.bigmir.net

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Сегодня, 23 мая, рассекретили одну из главных интриг украинского шоу-биза, которая не давала покоя журналистам и поклонникам Алексея Потапенко и Насти Каменских - да, Потап с Настей поженились. Началось все с трогательного признания в любви, которое Потап выложил сегодня в Инстаграм. В песне "Константа" он описал свои чувства к Каменских и сказал, что любит ее больше всех во вселенной. В свою очередь, Каменских также выставила в соцсети объяснение в любви к Потапу.

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Выездная церемония бракосочетания началась после 17.00 в ресторане итальянской кухни Fabius - на Столичном шоссе. В заведении есть собственные: экотеплица, пекарня и сыроварня, а стоимость одного места для гостя (кухня и алкогольные напитки) стоит около 1500 гривен. Для свадьбы Насти и Потапа арендовали всю территорию заведения, которая сегодня усиленно охраняется. Ранее сообщалось, что на торжество пригласили несколько сотен гостей.

Как сообщают журналисты издания "Страна", которые первыми узнали о предстоящей свадьбе от инсайдера, гости начали съезжаться на вечеринку около 17.00.

Также корреспондент издания сделал фото звезд, спешащих на церемонию.

Так, в кадр попали телеведущая Соня Плакидюк  - она надела ярко-синее платье с макси-юбкой, а дополнила образ оригинальными белыми ботинками.

strana.ua

Также "засекли" среди гостей и Тину Кароль - в необычном двухцветном платье с глубоким декольте.

strana.ua

Алексей Завгородний (Позитив) солист группы "Время и стекло" засветился с огромным букетом.

strana.ua

Продюсер Юрий Никитин и его супруга певица Ольга Горбачева помимо подарка привезли горшок с гортензиями.

strana.ua

Также на церемонию пришли Сергей Созановский, руководитель и основатель компании Film.ua с супругой Ириной Костюк.

strana.ua

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Надя Дорофеева с Владимиром Дантесом выбрали для церемонии весьма необычные наряды - артистка предпочла серое платье в бельевом стиле и оверсайз жакет, а ее супруг - черный костюм свободного кроя с укороченными брюками и белую футболку, дополнили образ массивные белые кроссовки. Фото артисты выставили в Инстаграм.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ready 4 #bearanddiamond #wedding @vladimirdantes

Публикация от nadyadorofeeva (@nadyadorofeeva)

Оля Полякова, опоздавшая на роспись, появилась в пышном синем платье украинского дизайнера Анны Бублик. И даже провела стриминг части церемонии.

Скриншот

Сами молодожены появились в шикарных нарядах: невеста в белоснежном платье и фате, а Потап - в костюме молочного цвета.

Скриншот

Настя Каменских выставила в Инстаграм фото в платье - еще без фаты.

Ранее мы писали об истории любви Потапа и Насти. 

 

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Теги: Потап, Настя Каменских, свадьба
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Источник: IVONA bigmir) net

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