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"Беременна?": Каменских подогрела подозрения фанатов неоднозначным фото

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Настя Каменских заинтриговала фанов снимком, где обрисовался животик.

"Беременна?": Каменских подогрела подозрение фанатов неоднозначным фото
instagram.com/kamenskux

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Певица Настя Каменских, у которой, по слухам, завтра 23 мая, состоится свадьба с продюсером Алексеем Потапенко, вызвала новую волну обсуждения своей возможной беременности. В Инстаграм артистка выставила фото в коротком облегающем платье, которое подчеркнуло слегка округлившийся животик Каменских.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#отридцалово

Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

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Подписчики тут же заметили “пикантную“ деталь - и налетели на нее с расспросами.

  • Мне кажется или поправилась???
  • Мне нравится фигура Насти-кровь с молоком. Шаблонные, одинаковые накачанные попы, сиси и супер узкая талия с идеально плоским животом уже надоели, это уже не редкость и никого особо таким не удивишь. А у Насти отличные естественные формы
  • Походу малыш будет от Потапа !❤️
  • Могу поздравить.....беременность Вас украшает)))
  • Беременна?
  • Вы прекрасны 😍😍😍, - написали в Сети.

К слову, ранее журналисты отмечали, что Настя Каменских активно тренируется в спортзале, - СМИ связывали это с предстоящей свадьбой с Потапом.

Ранее мы писали, что Настя Каменских рассказала о предстоящей свадьбе.

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Теги: Настя Каменских, Потап, беременна
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Источник: ivona bigmir) net,

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