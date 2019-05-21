"Беременна?": Каменских подогрела подозрения фанатов неоднозначным фото

Настя Каменских заинтриговала фанов снимком, где обрисовался животик.

"Беременна?": Каменских подогрела подозрение фанатов неоднозначным фото instagram.com/kamenskux

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Певица Настя Каменских, у которой, по слухам, завтра 23 мая, состоится свадьба с продюсером Алексеем Потапенко, вызвала новую волну обсуждения своей возможной беременности. В Инстаграм артистка выставила фото в коротком облегающем платье, которое подчеркнуло слегка округлившийся животик Каменских.

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Подписчики тут же заметили “пикантную“ деталь - и налетели на нее с расспросами.

Мне кажется или поправилась???

Мне нравится фигура Насти-кровь с молоком. Шаблонные, одинаковые накачанные попы, сиси и супер узкая талия с идеально плоским животом уже надоели, это уже не редкость и никого особо таким не удивишь. А у Насти отличные естественные формы

Походу малыш будет от Потапа !❤️

Могу поздравить.....беременность Вас украшает)))

Беременна?

Вы прекрасны 😍😍😍, - написали в Сети.

К слову, ранее журналисты отмечали, что Настя Каменских активно тренируется в спортзале, - СМИ связывали это с предстоящей свадьбой с Потапом.

Ранее мы писали, что Настя Каменских рассказала о предстоящей свадьбе.