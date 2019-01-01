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Свадьба Потапа и Насти Каменских: где состоится церемония

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Свадьба украинских артистов состоится 23 мая в одном из ресторанов под Киевом.
Свадьба Потапа и Насти Каменских: где состоится церемония
Свадьба Потапа и Насти Каменских: где состоится церемония
instagram.com/viva_ukraine_magazine

Сегодня, 23 мая, известные украинские исполнители Потап и Настя Каменских официально станут мужем и женой. Свадьбу пара отпразднует в роскошном ресторане под Киевом. О подготовке к празднику сообщили несколько официантов заведения, передает ТСН.

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По словам сотрудников ресторана, на свадьбу Потап и Настя пригласили несколько сотен гостей, среди которых много звезд украинского шоу-бизнеса.

На летней террасе дорогого заведения уже установили технику, в том числе и большие экраны. Также была создана деревянная дорожка к арке, где  распишется звездная пара.

Отметим, что на время свадьбы Потап и Настя арендовали всю территорию ресторана, стоимость одного места в котором - до 1,5 тысяч гривен. 

Напомним, ранее Потап и Настя Каменских официально подтвердили, что 23 мая у них свадьба.

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Теги: Потап, Настя Каменских, свадьба Потапа и Каменских
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Источник: tsn.ua

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