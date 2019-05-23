Алексей Потапенко и Настя Каменских официально стали мужем и женой.

"Я люблю тебя больше всех в этой вселенной": Потап и Настя поженились пресс-служба

Читай также: Влад Яма признался, что выбрал жену, похожую на его маму

Сегодня, 23 мая, после нескольколетнего тайного романа узаконили свои отношения украинский продюсер Алексей Потапенко и его бывшая коллега по дуэту Настя Каменских. Напомним, что информация о предстоящей свадьбе уже несколько недель распространялась украинскими СМИ, однако артисты до последнего ее не подтверждали.

Читай также: “Беременна?“: Каменских подогрела подозрения фанатов неоднозначным фото

На своей странице в Инстаграм счастливый муж Алексей Потапенко опубликовал клип-признание, в котором трогательно поет о своей любви к Насте. “Я люблю тебя больше всех в этой вселенной“ - спел Потап. Сама же Каменских появляется на видео в соблазнительных образах - в белье и чулках.

Напомним, что ранее пара разослала зашифрованные приглашения на свадьбу, однако журналисты рассекретили артистов: в посланиях заметили знакомую символику - Потап назвал Настю бриллиантом, а себя - медвежонком.

Искренне поздравляем счастливых молодоженов!

Ранее мы писали, что Настя Каменских высказалась о предстоящей свадьбе.