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"Я люблю тебя больше всех в этой вселенной": Потап и Настя поженились

Комментариев: 9
Алексей Потапенко и Настя Каменских официально стали мужем и женой.

"Я люблю тебя больше всех в этой вселенной": Потап и Настя поженились
пресс-служба

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Сегодня, 23 мая, после нескольколетнего тайного романа узаконили свои отношения украинский продюсер Алексей Потапенко и его бывшая коллега по дуэту Настя Каменских. Напомним, что информация о предстоящей свадьбе уже несколько недель распространялась украинскими СМИ, однако артисты до последнего ее не подтверждали.

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На своей странице в Инстаграм счастливый муж Алексей Потапенко опубликовал клип-признание, в котором трогательно поет о своей любви к Насте. “Я люблю тебя больше всех в этой вселенной“ - спел Потап. Сама же Каменских появляется на видео в соблазнительных образах - в белье и чулках.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

🖤 @kamenskux #птп #константа

Публикация от Oleksii Potapenko (@realpotap)

Напомним, что ранее пара разослала зашифрованные приглашения на свадьбу, однако журналисты рассекретили артистов: в посланиях заметили знакомую символику - Потап назвал Настю бриллиантом, а себя - медвежонком.

Искренне поздравляем счастливых молодоженов!

Ранее мы писали, что Настя Каменских высказалась о предстоящей свадьбе.

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Теги: Алексей Потапенко, Настя Каменских, свадьба, свадьба Потапа и Каменских
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Источник: ivona bigmir)net

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Комментариев (9)
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Осталось 600 символов
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SoulKeeper    23.05.2019, 11:32
Оценка:  0
SoulKeeper
Ну всё, будет теперь весь медовый месяц, начинять булочку кремом, а потом у Настюхи испортиться фигура.
sharry-sharry    23.05.2019, 11:07
Оценка:  +4
sharry-sharry
Красота!Поздравляю!Сколько бы они не прожили вместе,все их.Один бог знает,что будет завтра со всеми нами и не убогим предполагать, и судить их, а завистники пусть лопнут от желчи.
ivtcts    23.05.2019, 11:05
Оценка:  +2
ivtcts
Совет да любовь
ParisMA    23.05.2019, 11:04
Оценка:  +2
ParisMA
Счастья Вам и Долгие лета!
Zorro-Gerda-50    23.05.2019, 11:02
Оценка:  +1
Zorro-Gerda-50
Более страшной пары не видать ! Коменских разбавит свою еврейскую кровь СУГУБО ДЛЯ ДЕТЕЙ ! Но сей брак не долог ! Все все по расчету !
ParisMA    23.05.2019, 11:04
Оценка:  +2
ParisMA
из расчёта чего? абы шо ляпнуть! ТЮ
гость  (аноним)  23.05.2019, 10:55
Оценка:  +1
гость
Клоунада! Уже к вечеру побегут подавать на развод
Алекс    23.05.2019, 11:13
Оценка:  +1
Алекс
Это умные люди, они все рассчитали. А может, реальные чувства.
Рики    23.05.2019, 10:36
Оценка:  +3
Рики
Какие же красивые. ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШЕГО ЛЮБИМОГО ПОТАПА И НАСТЮ ! БУДЬТЕ СЧАСТЛИВЫ ДОЛГО-ДОЛГО !
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