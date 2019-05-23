В чем будущая жена Потапа готовится к свадьбе.

Появились первые кадры подготовки Каменских к свадьбе - халатик и белье instagram.com/kamenskux

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Сегодня, 23 мая, состоится официальное бракосочетание звезд украинского шоу-биза - Насти Каменских и Алексея Потапенко. Внимание украинской публики приковано к каждой детали этого события, а артисты, в свою очередь, не слишком щедро делятся подробностями. Напомним, что и Потап, и Настя долго держали в секрете предстоящую церемонию - и только благодаря журналистам - стала известна дата события.

Однако, сегодня, Алексей Потапенко выложил в соцсети яркий клип, где они с Настей готовятся к свадьбе. В Кадре Каменских появляется в белом белье с корсетом и чулками - которое напоминает “свадебное“.

Скриншот

Скриншот

Будет ли на церемонии Настя именно в этом белье - неизвестно, но сегодня она выставила свежее фото в Инстаграм - в халатике с надписью #bride - которую расшифровала “символами“ bearanddiamond 🐻 💎 - так они называют друг друга с Потапом. Очевидно, фото сделано перед подготовкой к свадьбе.

Ранее мы писали. как звезды шоу-бизнеса поздравляют Каменских и Потапа.