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Появились первые кадры подготовки Каменских к свадьбе - халатик и белье

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В чем будущая жена Потапа готовится к свадьбе.

Появились первые кадры подготовки Каменских к свадьбе - халатик и белье
Появились первые кадры подготовки Каменских к свадьбе - халатик и белье
instagram.com/kamenskux

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Сегодня, 23 мая, состоится официальное бракосочетание звезд украинского шоу-биза - Насти Каменских и Алексея Потапенко. Внимание украинской публики приковано к каждой детали этого события, а артисты, в свою очередь, не слишком щедро делятся подробностями. Напомним, что и Потап, и Настя долго держали в секрете предстоящую церемонию - и только благодаря журналистам - стала известна дата события.

Однако, сегодня, Алексей Потапенко выложил в соцсети яркий клип, где они с Настей готовятся к свадьбе. В Кадре Каменских появляется в белом белье с корсетом и чулками - которое напоминает “свадебное“.

Скриншот

Скриншот

 

Будет ли на церемонии Настя именно в этом белье - неизвестно, но сегодня она выставила свежее фото в Инстаграм - в халатике с надписью #bride - которую расшифровала “символами“ bearanddiamond 🐻 💎 - так они называют друг друга с Потапом. Очевидно, фото сделано перед подготовкой к свадьбе.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#bride #bearanddiamond 🐻 💎

Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

Ранее мы писали. как звезды шоу-бизнеса поздравляют Каменских и Потапа.

 

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Теги: Настя Каменских, Потап, свадьба
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Источник: Ivona bigmir) net,

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