Екатерина Кухар засветила стройные ноги в роскошном платье

Судья шоу "Танці з зірками" показала кадр с новой фотосессии.

Народная артистка Украины, известная балерина и судья проекта “Танці з зірками 2019“ Екатерина Кухар восхитила поклонников новой публикацией в соцсети.

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На своей странице в Instagram артистка опубликовала фото, на котором предстала в роскошном образе. На соблазнительном кадре балерина запечатлена в элегантном пышном платье персикового оттенка с прозрачной вставкой на груди и коротким рукавом. А разрез на юбке оголил стройные ноги. Екатерины. На фото Кухар сидит на диване, расправив подол наряда. А на полу возле ног звезды лежат пуанты.

К новому снимку артистка добавила стих, но не назвала автора произведения. Поэтому многие поклонники заподозрили, что стихотворение написала сама балерина.

“Уйдём отсюда, всё равно куда.

Только с тобой: без имени, без почты,

Без памяти, смотри в мои глаза.

Всегда смотри, без прошлого, бессрочно.

Ты в каждом миге прожитого дня,

Ты в доброте, той, что вложили в детстве,⠀

Ты даже там где не было меня,

…Я сердцем чувствую, как бьётся твоё сердце“, - написала Екатерина.

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“Как же душевно и красиво...“, “Какие прекрасные стихи“, “Фото надо сохранить для будущих поколений, чтобы знали, какая Красавица Екатерина, пусть Боженька хранит Вас“, “Это Ваши стихи? Очень красиво“ ,“Невероятно красивая и талантливая“ ,“Екатерина вами можно любоваться часами, вы неотразимы“,“Очень красиво! По-графски!!!“, - написали в комментариях подписчики балерины.

Ранее Екатерина Кухар назвала новый сезон “Танців з зірками“ “самым сложным“.