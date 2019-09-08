"Танці з зірками 2019": смотреть третий выпуск онлайн

Узнайте, где можно посмотреть третий выпуск популярного шоу "Танці з зірками".

В воскресенье, 8 сентября, в 21:00 на телеканале “1+1“ телезрители увидели чувственный и трогательный третий прямой эфир “Танців з зірками 2019“, во время которого все пары исполнили номера под украинские хиты.

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К ведущим проекта Юрию Горбунову и Тине Кароль присоединилась победительница "Танців з зірками 2017", певица Наталья Могилевская. Она встречала пары на балконе.

Отметим, что до начала эфира участники не знали, в какой последовательности будут выходить на паркет. Так, ведущая Тина Кароль провела жеребьевку в голд-руме.

Первыми выступили Алексей Яровенко и Алена Шоптенко. Они исполнили чувственную румбу под дуэтный хит “БУМБОКС“ и Тины Кароль “Безодня“.

Специально для лирического хип-хопа Михаила Кукуюка и Лизы Дружининой на вокал вышла Jerry Heil, которая исполнила хит “Охрана отмена“.

Под песню Гайтаны "Шаленій" на паркете станцевали Даниель Салем и Юлия Сахневич. Пара исполнила фристайл.

Надежда Матвеева и Валерий Шохин исполнили венский вальс под проникновенную “Пісню про рушник“.

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Людмила Барбир и Дмитрий Жук исполнили пасадобль под песню "Плакала" группы KAZKA. Своим выступлением пара хотела обратить внимание на проблемы семейного насилия.

Дзидзьо и Яна Цибульская посвятили свой фольк-модерн украинским традициям.

Актриса Ксения Мишина и Женя Кот подарили фанам чувственное танго.

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Под популярную композицию Сергея Бабкина “Пробач“ Владимир Остапчук и Илона Гвоздева станцевали фокстрот. Владимир, которого зрители привыкли видеть в юмористическом образе, вышел на паркет в ином, серьезном, амплуа.

Елена Кравец и Макс Леонов исполнили зажигательную сальсу под хит группы Время и Стекло "Дим".

Анна Ризатдинова и Александр Прохоров станцевали трогательный вальс под песню “Тримай“ Христины Соловий.

SERYOGA и Аделина исполнили пасодобль под саундтрек с "Маруси Чурай".

Виктория Булитко и Дмитрий Дикусар станцевали хип-хоп под известный трек Alyona Alyona и Alina Pash "Падло".

MARUV со своим партнером JAY подарили зрителям контемпорари под песню Джамали "Чому квіти мають очі".

Лучшим выступлением второго эфира стал вальс Анны Ризатдиновой и Александра Прохорова. Члены жури поставили паре 28 баллов.

Результаты третьего выпуска “Танці з зірками 2019“:

Отметим, что после выступлений всех участников ведущая шоу Наталья Могилевская порадовала зрителей своим хитом. На главном паркете страны она исполнила композицию “В Києві осінь“.

Последнее место по голосованию зрителей заняла пара. Таким образом вторыми проект “Танці з зірками“ покинула пара № 8 SERYOGA и Аделина.

Посмотреть второй выпуск шоу “Танці з зірками 2019“ можно здесь.