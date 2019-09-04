Екатерина Кухар поделилась секретом идеальной фигуры

Судья проекта "Танці з зірками" рассказала, что делает перед завтраком.

Известная украинская балерина и судья проекта “Танці з зірками 2019“ Екатерина Кухар рассказала подписчицам, как привести свое тело в идеальную форму.

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Так, на своей странице в Instagram артистка поделилась секретом плоского животика. 37-летняя балерина призналась, что ее день начинается с зарядки - она качает пресс и крутит хулахуп. А за полчаса до еды Екатерина пьет стакан воды с лимоном.

“Подготовила для вас пост об идеальном завтраке и моей morning routine Мой день начинается не с кофе, а с зарядки.⠀ Сначала, я качаю пресс, спину и руки в течении 15 минут. Для плоского живота обязательно кручу хулахуп. И важный ритуал для пробуждения - стакан воды с лимоном, желательно, за пол часа до еды“, - написала Кухар.

Далее артистка поведала, что предпочитает на завтрак. Утром она пьет кофе с лимоном и кардамоном и ест бутерброд или кусочком сыра. Иногда балует себя шоколадной конфетой.

“На завтрак предпочитаю кофе с лимоном и кардамоном, обожаю вдыхать его аромат и настраиваться на новый день.

Дальше я завтракаю маленьким бутербродом (хлеб, обязательно из муки грубого помола) или кусочком сыра.

Разрешаю себе съесть шоколадную конфету“, - поделилась Екатерина.

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Также балерина рассказала, что после завтрака отправляется на двухчасовое занятие спортом. Кухар заявила, что свой день нужно начинать с зарядки. Только таким образом можно сохранить плоский живот.

“После завтрака я отправляюсь на двухчасовое занятие.

Такой режим позволяет моему животу оставаться плоским, несмотря на то, что у меня двое деток.⠀

И я вывела для себя идеальную формулу - “объемы плоского “утреннего“ живота!“

Если первым делом, вставая с постели, вы отправляетесь на коврик и начинаете день с зарядки — хорошее настроение и отличная физическая форма вам обеспечены.

А потом можно приступать к завтраку“, - рассказала Екатерина Кухар.

Ранее Екатерина Кухар назвала новый сезон “Танців з зірками“ “самым сложным“.