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Екатерина Кухар поделилась секретом идеальной фигуры

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Судья проекта "Танці з зірками" рассказала, что делает перед завтраком.
Екатерина Кухар поделилась секретом идеальной фигуры
Екатерина Кухар поделилась секретом идеальной фигуры
instagram.com/ekaterinakukhar_official

Известная украинская балерина и судья проекта “Танці з зірками 2019“ Екатерина Кухар рассказала подписчицам, как привести свое тело в идеальную форму.

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Так, на своей странице в Instagram артистка поделилась секретом плоского животика. 37-летняя балерина призналась, что ее день начинается с зарядки - она качает пресс и крутит хулахуп. А за полчаса до еды Екатерина пьет стакан воды с лимоном.

“Подготовила для вас пост об идеальном завтраке и моей morning routine Мой день начинается не с кофе, а с зарядки.⠀

Сначала, я качаю пресс, спину и руки в течении 15 минут.

Для плоского живота обязательно кручу хулахуп.

И важный ритуал для пробуждения - стакан воды с лимоном, желательно, за пол часа до еды“, - написала Кухар.

Далее артистка поведала, что предпочитает на завтрак. Утром она пьет кофе с лимоном и кардамоном и ест бутерброд или кусочком сыра. Иногда балует себя шоколадной конфетой.

“На завтрак предпочитаю кофе с лимоном и кардамоном, обожаю вдыхать его аромат и настраиваться на новый день.
Дальше я завтракаю маленьким бутербродом (хлеб, обязательно из муки грубого помола) или кусочком сыра.
Разрешаю себе съесть шоколадную конфету“, - поделилась Екатерина.

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Также балерина рассказала, что после завтрака отправляется на двухчасовое занятие спортом. Кухар заявила, что свой день нужно начинать с зарядки. Только таким образом можно сохранить плоский живот.

“После завтрака я отправляюсь на двухчасовое занятие.
Такой режим позволяет моему животу оставаться плоским, несмотря на то, что у меня двое деток.⠀
И я вывела для себя идеальную формулу - “объемы плоского “утреннего“ живота!“
Если первым делом, вставая с постели, вы отправляетесь на коврик и начинаете день с зарядки — хорошее настроение и отличная физическая форма вам обеспечены.
А потом можно приступать к завтраку“, - рассказала Екатерина Кухар.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Чувствую осень на губах...🍂 Деревья сбрасывают листву, готовясь к ознобу холодов, а мы, наоборот, утепляемся, как капустные листы....🤪 Но, не стоит расслабляться и делать это же со своим телом, готовясь к холодам и откладывая жировые прослойки, чтобы случайно не замёрзнуть.... ⠀ Подготовила для вас пост об идеальном завтраке и моей morning routine☕️ Мой день начинается не с кофе, а с зарядки.. ⠀ 🔸 Сначала, я качаю пресс, спину и руки в течении 15 минут. 🔸 Для плоского живота обязательно кручу хулахуп. 🔸 И важный ритуал для пробуждения — стакан воды с лимоном, желательно, за пол часа до еды. ⠀ На завтрак предпочитаю кофе с лимоном и кардамоном, обожаю вдыхать его аромат и настраиваться на новый день. ⠀ Дальше я завтракаю маленьким бутербродом (хлеб, обязательно из муки грубого помола) или кусочком сыра. Разрешаю себе съесть шоколадную конфету. ⠀ После завтрака я отправляюсь на двухчасовое занятие. Такой режим позволяет моему животу оставаться плоским, несмотря на то, что у меня двое деток. ⠀ И я вывела для себя идеальную формулу — «объемы плоского «утреннего» живота!»👆🏻 Если первым делом, вставая с постели, вы отправляетесь на коврик и начинаете день с зарядки — хорошее настроение и отличная физическая форма вам обеспечены. А потом можно приступать к завтраку🍽 ⠀ А какие у вас особенные ритуалы с утра? ⠀ #настроениеосень #morningroutine #mybreakfast

Допис, поширений Ekaterina Kukhar (@ekaterinakukhar_official)

Ранее Екатерина Кухар назвала новый сезон “Танців з зірками“ “самым сложным“.

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Теги: Екатерина Кухар
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Источник: Ivonа bigmir)net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
ыкемфкм  (аноним)  05.09.2019, 15:14
Оценка:  0
ыкемфкм
где стройная хфигура сиськи как тряпки на животе разтяжки е5альник еврейский
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