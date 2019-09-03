"Танці з зірками 2019": Екатерина Кухар назвала новый сезон "самым сложным"

Судья "Танців з зірками 2019" Екатерина Кухар рассказала, какие трудности испытывает во время съемок шоу.

Известная украинская балерина и судья проекта “Танці з зірками 2019“ Екатерина Кухар продолжает делиться с поклонниками своими впечатлениями от нового сезона шоу.

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Так, на своей странице в Instagram артистка призналась, что этот сезон танцевального проекта станет для нее самым сложным и эмоциональным. Звезда рассказала, что хорошо знакома со многими участниками. Но, сидя в судейском кресле, она должна забыть о дружбе и ставить объективные оценки.

“Новый сезон Танцы со звездами 2019 наверняка станет для меня самым сложным и эмоциональным.... Ведь, многих участников я знаю уже давно и общаюсь очень близко.... А занимая судейское кресло, должна все личные переживания оставлять на втором плане и оставаться профессионалом своего дела. Но все понимают, что победитель должен быть один. Мы свидетели грандиозного конкурса и в нем, как и в спорте, без поражений и потрясающих взлетов не обойтись”, - написала балерина.

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Также Кухар прокомментировала уход из “Танців з зірками 2019“ TAYANNA и Игоря Кузьменко. Екатерина отметила, что хотела бы, чтобы певица больше раскрылась на шоу. Судья пожелала бывшей участнице успеха в ее новом проекте “Життя відомих людей“.

“TAYANNA и Игорь Кузьменко, мне жаль, что вам пришлось оставить проект так рано. Танюша, мне бы очень хотелось, чтобы ты продолжила участие: ещё больше раскрылась, как самый прекрасный цветок и показала свой многогранный талант! Я от всего сердца желаю грандиозного успеха в твоём новом шоу “ЖВЛ” ! И пусть путь к твоей цели радует только победами!”, - поделилась Екатерина.

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