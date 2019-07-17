MARUV показала редкое фото с мужем
Эпатажная украинская певица впервые показала своего возлюбленного.
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Скандальная MARUV, которая засветила новый образ на “Танцах со звездами“, впервые показала своего мужа. В социальных сетях певица редко публикует совместные кадры с любимым, и редко рассказывает о личной жизни. Но на днях артистка все же разместила снимок Александром в insta-стори.
Совместное черно-белое селфи с супругом MARUV сделала в лифте.
О минувшей ночи, - добавила загадочную подпись певица.
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Отметим, что Александр является концертным директором MARUV. На своей странице в социальной сети он отметил, что они находится в Санкт-Петербурге.
Совсем недавно MARUV показала эффектные фото с партнером по “Танцам“.
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