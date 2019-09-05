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Редкое фото: Жанна Бадоева показала мужа

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Телеведущая Жанна Бадоева поделилась трогательным семейным кадром.
Редкое фото: Жанна Бадоева показала мужа
Редкое фото: Жанна Бадоева показала мужа
instagram.com/zhanna_badoeva

Известная украинская и российская ведущая, бывшая звезда телевизионного шоу “Орел и Решка“ Жанна Бадоева очаровала подписчиков новой семейной фотографией.

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На своей официальной странице в Instagram знаменитость опубликовала черно-белое фото со своим супругом, бизнесменом Василием Мельничиным. На снимке Жанна позирует в платье черного цвета, а ее возлюбленный - в белой рубашке и черном костюме.

На свежем кадре Бадоева прижимается к мужу, а он целует Жанну в лоб. Фотография получилась очень трогательным.

“Порой женщины думают, что мужчина им обязан, это не так! Забудьте об этом правиле, и тогда отношения внутри брака станут намного легче, проще, а значит, и крепче“, − подписала фото 43-летняя телезвезда.

Ранее Жанна Бадоева объяснила, почему отказалась от украинского гражданства.

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Теги: Жанна Бадоева
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Источник: Ivonа bigmir)net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
trgvm1    06.09.2019, 12:08
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trgvm1
мания величия у нее аж пре если бі не бівший муж кем бі она біла
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