Редкое фото: Жанна Бадоева показала мужа

Телеведущая Жанна Бадоева поделилась трогательным семейным кадром.

Известная украинская и российская ведущая, бывшая звезда телевизионного шоу “Орел и Решка“ Жанна Бадоева очаровала подписчиков новой семейной фотографией.

Читай также: Жанна Бадоева показала редкое фото в купальнике

На своей официальной странице в Instagram знаменитость опубликовала черно-белое фото со своим супругом, бизнесменом Василием Мельничиным. На снимке Жанна позирует в платье черного цвета, а ее возлюбленный - в белой рубашке и черном костюме.

На свежем кадре Бадоева прижимается к мужу, а он целует Жанну в лоб. Фотография получилась очень трогательным.

“Порой женщины думают, что мужчина им обязан, это не так! Забудьте об этом правиле, и тогда отношения внутри брака станут намного легче, проще, а значит, и крепче“, − подписала фото 43-летняя телезвезда.

Ранее Жанна Бадоева объяснила, почему отказалась от украинского гражданства.