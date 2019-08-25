Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Жанна Бадоева показала редкое фото в купальнике

Комментариев: 1
Ведущая Жанна Бадоева поделилась снимками со съемок в Доминиканской Республике.
Жанна Бадоева показала редкое фото в купальнике
Жанна Бадоева показала редкое фото в купальнике
instagram.com/zhanna_badoeva

Известная украинская и российская телеведущая, бывшая звезда шоу “Орел и Решка“ Жанна Бадоева показала фанам, где проводит последние дни лета. 

Читай также: Редкий кадр: Жанна Бадоева показала дочку Лолиту

На своей странице в Instagram знаменитость опубликовала несколько кадров со съемок нового телепроекта “Жизнь других“ в Доминиканской Республике. Так, в аккаунте 43-летней ведущей появились редкие снимки, на которых Жанна позирует в черном купальнике на фоне доминиканских пейзажей.

Отметим, что Бадоева впервые за это лето засветила себя в купальнике. На одном из фото знаменитость запечатлена возле бассейна, а на других снимках она позирует на пляже в компании членов команды проекта “Жизнь других“.

“Пока нам кажется, что Жизнь в Доминикане - сказка. Посмотрим) Расскажем и покажем...“, - подписала один из кадров телезвезда.

Ранее Жанна Бадоева объяснила, почему отказалась от украинского гражданства.

Поделись:
Теги: Жанна Бадоева, Доминикана
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivonа bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Алан Бадоев  (аноним)  29.08.2019, 13:12
Оценка:  0
Алан Бадоев
Всегда любил Жанкин анал. Он такой,как у мужика - мохнатый и обосранный.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь