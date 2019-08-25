Жанна Бадоева показала редкое фото в купальнике

Ведущая Жанна Бадоева поделилась снимками со съемок в Доминиканской Республике.

Известная украинская и российская телеведущая, бывшая звезда шоу “Орел и Решка“ Жанна Бадоева показала фанам, где проводит последние дни лета.

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На своей странице в Instagram знаменитость опубликовала несколько кадров со съемок нового телепроекта “Жизнь других“ в Доминиканской Республике. Так, в аккаунте 43-летней ведущей появились редкие снимки, на которых Жанна позирует в черном купальнике на фоне доминиканских пейзажей.

Отметим, что Бадоева впервые за это лето засветила себя в купальнике. На одном из фото знаменитость запечатлена возле бассейна, а на других снимках она позирует на пляже в компании членов команды проекта “Жизнь других“.

“Пока нам кажется, что Жизнь в Доминикане - сказка. Посмотрим) Расскажем и покажем...“, - подписала один из кадров телезвезда.

Ранее Жанна Бадоева объяснила, почему отказалась от украинского гражданства.