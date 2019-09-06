Даша Астафьева обнажилась в фотосессии: пикантные фото

Певица примерила объемный костюм.

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Даша Астафьева вновь обнажилась перед камерой. Артистка поделилась в сети результатами свежей фотосъемки, в которой предстает в откровенном образе и очень стильном наряде.

На снимках, которые Астафьева запостила на своей странице в Instagram, она позирует в маскулинном костюме. Примечательно, что пиджак Даша надела на голое тело.

Читай также: Ушла эпоха: Бритни Спирс кардинально сменила имидж Если бы вы знали, как мы хохочем на таких съемках, вы бы никогда не спросили, почему я такая грустная на фото..., - подписала свой пост модель.

В комментариях к фотосессии поклонники засыпали Дашу многочисленными комплиментами. "Волшебная", "Какая вы прекрасная", "Самая сексуальная девушка в мире", "Нет слов", - пишут фолловеры.

Недавно Даша Астафьева в черных перьях обнажилась на крыше высотки.