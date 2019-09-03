"Штаны порвались": Надя Дорофеева удивила фанов новым образом

Солистка группы "Время и Стекло" показала кадры со съемок в новой фотосессии.

Украинская исполнительница, участница популярного дуэта “Время и Стекло“ Надя Дорофеева продолжает радовать поклонников яркими фотографиями в стильных нарядах.

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Так, на своей странице в Instagram 29-летняя звезда опубликовала два кадры со съемок в новой фотосессии. На этот раз певица примерила необычный образ с “рваными“ штанами. Одна штанина была с разрезом, а друга – цельнокроеная.

Также Дорофеева выбрала для фотосета обтягивающую белую майку с надписью Gucci и массивные кроссовки. Свой образ артистка дополнила очками, ярким макияжем и волнистой укладкой. На первом фото Надя улыбается, а на втором - демонстрирует соблазнительный взгляд.

“1-е фото - настроилась , 2- е - поехали, работаем))) И по сложившейся традиции инста - 1 или 2???? И кто это придумал вообще?“, - с юмором подписала снимки Надя Дорофеева.

Подписчики певицы принялись активно обсуждать в Сети новый образ солистки “Время и Стекло“.

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“Оба фото шикарны. А ты самая лучшая. Но как же приятно видеть снова, как Надюша улыбается“, “У тебя штани порвались“, “На второй фотки, выражение лица mood на сентябрь....“, “Длинноногая икона стиля“, “На 2 фото что штаны порвались????“, “Надя,как же ты прекрасна!“, - пишут в комментариях.

Напомним, ранее Надя Дорофеева впервые рассказала о проблемах в отношениях с Дантесом.