"Наслаждение для глаз": Надя Дорофеева взбудоражила Сеть горячим кадром

Солистка группы "Время и Стекло" показала снимок в нижнем белье.

Украинская исполнительница, участница популярного дуэта “Время и Стекло“ Надя Дорофеева в очередной раз поделилась с поклонниками весьма откровенным снимком в соцсети.

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Так, на своей странице в Instagram 29-летняя звезда опубликовала пикантное фото, на котором она запечатлена в нижнем белье. При этом девушка засветила татуировку на ноге с надписью “Good“.

На свежем кадре Надя позировала в черном бикини и прозрачной сорочке. Свой горячий образ певица дополнила блестящими аксессуарами Guzema Fine Jewelry.

“But whatever, I'm good“, - подписала снимок Дорофеева.

Поклонники принялись активно комментировать новую публикацию артистки.

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“Ты наслаждение для глаз“, “Надя не балуйся, а то влюблюсь“, “У меня огонь в глазах, я такой красоты давно не видел!“, “Твой стиль - это что-то невероятное“, “В очередной раз убеждаюсь что мой кумир самый лучший“, “Просто супер красотка“, - пишут пользователи Сети.

Ранее Надя Дорофеева в дерзком образе пригрозила подписчикам баном.