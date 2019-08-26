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Посвящено хейтерам: Надя Дорофеева опубликовала неприличное фото

Комментариев: 2
Неоднозначный жест певицы вызвал споры и бурные обсуждения среди фан-клуба Дорофеевой.
Надя Дорофеева удивила поклонников неожиданным жестом
Надя Дорофеева удивила поклонников неожиданным жестом
pinterest.com

 Солистка группы "Время и Стекло" и супруга Владимира Дантеса очень активно ведет страничку в Instagram, каждый день выкладывая по несколько эффектных постов, как заправский инста-блогер. Обычно она постит красивые фото с отдыха с любимым, концертные приготовления или непрекращающиеся луки и бьюти-образы. Однако в этот раз певицу, видимо, слегка занесло. А иначе как еще объяснить ее красноречивый жест, которые неправильно трактовать просто невозможно.

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Если певица хотела добавить пикантности своему примерно-эстетическому блогу, то ей точно это удалось: фанаты до сих пор гадают, что же могло найти на их любимую звезды.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ну ну ...😜

Публикация от nadyadorofeeva (@nadyadorofeeva)

На снимке Надя готовится к выходу на сцену: стилисты делают финальные штрихи, а сама певица, одетая в песочно-нюдовый комплект, позирует на камеру. Как расценить такую "фигуру речи" остается только гадать. Неужели Надя просто хотела так эффектно продемонстрировать необычное украшение на пальцах? Интригующая подпись к фото "ну-ну" тоже не открывает до конца намерений певицы...

Раннее мы писали о том, как провокационная певица MARUV выступила в первом эпизоде "Танцев со звездами".

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Теги: Надя Дорофеева, Время и Стекло, новости шоу бизнеса, светская жизнь
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Источник: ivona.bigmir.net

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Комментариев (2)
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ZETey_Ангел    26.08.2019, 13:57
Оценка:  0
ZETey_Ангел
Я даже не знаю Кто эта карга!
Не интересуюсь отбросами...
гость  (аноним)  26.08.2019, 13:54
Оценка:  0
гость
vsem po xui
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