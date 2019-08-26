Посвящено хейтерам: Надя Дорофеева опубликовала неприличное фото

Неоднозначный жест певицы вызвал споры и бурные обсуждения среди фан-клуба Дорофеевой.

Солистка группы "Время и Стекло" и супруга Владимира Дантеса очень активно ведет страничку в Instagram, каждый день выкладывая по несколько эффектных постов, как заправский инста-блогер. Обычно она постит красивые фото с отдыха с любимым, концертные приготовления или непрекращающиеся луки и бьюти-образы. Однако в этот раз певицу, видимо, слегка занесло. А иначе как еще объяснить ее красноречивый жест, которые неправильно трактовать просто невозможно.

Читай также: Покровы сорваны: Тейлор Свифт впервые за три года прокомментировала свой роман

Если певица хотела добавить пикантности своему примерно-эстетическому блогу, то ей точно это удалось: фанаты до сих пор гадают, что же могло найти на их любимую звезды.

На снимке Надя готовится к выходу на сцену: стилисты делают финальные штрихи, а сама певица, одетая в песочно-нюдовый комплект, позирует на камеру. Как расценить такую "фигуру речи" остается только гадать. Неужели Надя просто хотела так эффектно продемонстрировать необычное украшение на пальцах? Интригующая подпись к фото "ну-ну" тоже не открывает до конца намерений певицы...

Раннее мы писали о том, как провокационная певица MARUV выступила в первом эпизоде "Танцев со звездами".