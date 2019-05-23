Надя Дорофеева впервые рассказала о проблемах в отношениях с Дантесом

Солистка группы "Время и Стекло" призналась, что в начале отношений “выносила” мозг Владимиру Дантесу.

Украинская исполнительница, участница популярного дуэта “Время и Стекло“ Надя Дорофеева впервые откровенно рассказала о проблемах в отношениях с мужем, певцом, ведущим и блогером Владимиром Дантесом. Об этом артистка рассказала в интервью украинскому Cosmopolitan.

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Дорофеева призналась, что в начале отношений с возлюбленным не могла выносить долгих расставаний. Но этого не было неизбежным так, как Владимир любил путешествовать.

“Когда Вова начал активно путешествовать, мне казалось, что жизнь кончена. В течение недели после первого путешествия я ему выносила мозг, ругалась и говорила, что мы не сможем так жить“, - заявила Надя.

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Также артистка рассказала, что страдала от ревности и не могла терпеть подруг мужа. Чтобы разобраться в своих эмоциях, Наде пришлось обратиться за помощью к психологу.

“Раньше я даже подруг Вовиних не могла терпеть. Посещала психолога из-за своей ревности и просила совета, как перестать есть мозг любимому. А потом все резко перевернулось: я почувствовала, что стала самостоятельной женщиной“, - поделилась Дорофеева.

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