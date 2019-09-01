Певица Джамала опубликовала новый кадр с яркой фотосессии с годовалым сыном.

"Весь мир для тебя": Джамала умилила Сеть трогательным обращением к сыну instagram.com/jamalajaaa

Популярная певица, победительница “Евровидения-2016“ и Народная артистка Украины Джамала поделилась с подписчиками новой фотографией с маленьким сыном Эмиром-Рахманом, которому 27 марта исполнился год.

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Так, на своей странице в Instagram 36-летняя исполнительница опубликовала снимок, на котором она вместе с ребенком позирует на кухне. Джамала приобняла малыша Эмира-Рахмана, который стоит на столе и прижавшись к звездной маме.

На милом фото Джамала запечатлена в белой футболке и бежевой юбке. А ее сын предстал в белой футболке, синих джинсах и темно-синей обуви.

К семейному кадру артистка добавила трогательное обращение к сыночку. Певица написала, что когда-то 1 сентября он будет идти с цветами и рюкзаком в школу. Но не сегодня и пока, что он может веселиться.

“Колись в цей день ти будеш стояти схвильований у костюмі, з квітами та маленьким рюкзачком. Але не сьогодні. Танцюй, радій, співай, сходь з розуму - весь світ для тебе“, - написала Джамала.

Поклонники певицы не смогли оставаться равнодушными к семейному кадру. Они засыпали Джамалу и Эмира-Рахмана комплиментами.

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“Дуже зворушливе фото!“, “Здоров'я і щастя малюку, ви чудова родина!“, “Круто сказано!!!“, “Сладенькие“, “Справжнє щастя“, “Ви дуже милі“, “Потужно, проникливо...“ ,“Такое тёплое фото. Время пролетит очень быстро“, “Дуже гарні“, - написали подписчики.

Напомним, ранее Джамала заинтриговала фанов совместным хитом с рэпером Jah Khalib.