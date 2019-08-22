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Джамала заинтриговала фанов совместным хитом с рэпером Jah Khalib

Комментариев: 2
Украинская певица Джамала опубликовала фото и видео с казахстанским рэпером Jah Khalib.
Джамала заинтриговала фанов совместным хитом с рэпером Jah Khalib
Джамала заинтриговала фанов совместным хитом с рэпером Jah Khalib
instagram.com/jamalajaaa

Популярная украинская певица, победительница песенного конкурса “Евровидение-2016“ Джамала поделилась с поклонниками свежими новостями о своем творчестве.

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Так, две недели назад артистка разместила кадр с казахстанским русскоязычным рэпером и продюссером Jah Khalib. В описании к снимку звезда намекнула на совместный проект.

А сегодня, 22 августа, на своей странице в Instagram Джамала опубликовала новые фото и видео с Jah Khalib, которые были сделаны в одной из студий звукозаписи.

В ролике можно услышать отрывок будущего совместного хита исполнителей. В видео Джамала исполняет несколько строк на украинском языке.

“Робота над новим матеріалом не йде, а просто 🔥. Ну от, і новий спойлер під’їхав. Хто не встиг побачити в сторіс, свайпайте. Зберегла для вас snippet з бек-вокальної сессії“, - написала украинская певица.

Многие подписчики отметили, что с нетерпением ждут нового хита любимых артистов.

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“Огонь, ждём нового трека“, “Два любимых исполнителя в одной песне“, “Джа і Баха ухххх буде щось круте“, “Мы очень ждём новый шедевр!“, “Очень жду премьеры! P.S.футболка безумно крутая“, “Это 1.000.000% будет Пушка“, “Думаю,это будет круто“, - написали в комментариях.

Напомним, ранее певица Джамала показала редкое фото с сестрой. 

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Теги: Джамала, Jah Khalib
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Источник: ivona.bigmir.net

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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  22.08.2019, 17:19
Оценка:  0
гость
Интрига в том что был ещё третий - фотограф. Он и выeбал обоих. А татарке два в одну дырку засунули.
гость  (аноним)  22.08.2019, 17:16
Оценка:  0
гость
Пиздунья татарская с убогим чмом, где интрига ? Интрига только в том кто кого в в анал, и на сколько глубже в рот.
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