Джамала заинтриговала фанов совместным хитом с рэпером Jah Khalib

Украинская певица Джамала опубликовала фото и видео с казахстанским рэпером Jah Khalib.

Популярная украинская певица, победительница песенного конкурса “Евровидение-2016“ Джамала поделилась с поклонниками свежими новостями о своем творчестве.

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Так, две недели назад артистка разместила кадр с казахстанским русскоязычным рэпером и продюссером Jah Khalib. В описании к снимку звезда намекнула на совместный проект.

А сегодня, 22 августа, на своей странице в Instagram Джамала опубликовала новые фото и видео с Jah Khalib, которые были сделаны в одной из студий звукозаписи.

В ролике можно услышать отрывок будущего совместного хита исполнителей. В видео Джамала исполняет несколько строк на украинском языке.

“Робота над новим матеріалом не йде, а просто 🔥. Ну от, і новий спойлер під’їхав. Хто не встиг побачити в сторіс, свайпайте. Зберегла для вас snippet з бек-вокальної сессії“, - написала украинская певица.

Многие подписчики отметили, что с нетерпением ждут нового хита любимых артистов.

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“Огонь, ждём нового трека“, “Два любимых исполнителя в одной песне“, “Джа і Баха ухххх буде щось круте“, “Мы очень ждём новый шедевр!“, “Очень жду премьеры! P.S.футболка безумно крутая“, “Это 1.000.000% будет Пушка“, “Думаю,это будет круто“, - написали в комментариях.

Напомним, ранее певица Джамала показала редкое фото с сестрой.