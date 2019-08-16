Певица выставила фото в коротком топе и спортивных штанах.

"В отличной форме": Джамала показала спортивную фигуру через год после родов instagram.com/jamalajaaa

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Украинская певица Джамала показала, что вернулась в идеальную спортивную форму после недавних родов. Несмотря на то, что с момента рождения сына Джа прошло чуть больше года, артистка интенсивно занимается и демонстрирует результаты тренировок. В Инстаграм звезда выставила два снимка в разной спортивной форме, уточнив у фолловеров, какой наряд больше подойдет под новые кроссовки. В обоих вариантах Джамала использовала короткий черный топик, который позволяет рассмотреть плоский животик и рельефный пресс. Местом для фотосессии Джа выбрала балкон.

Поклонники отметили, что фигура Джа - шикарна, однако ей не стоило бы показывать растяжку на балконе многоэтажки.

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