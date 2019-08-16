"В отличной форме": Джамала показала спортивную фигуру через год после родов
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Украинская певица Джамала показала, что вернулась в идеальную спортивную форму после недавних родов. Несмотря на то, что с момента рождения сына Джа прошло чуть больше года, артистка интенсивно занимается и демонстрирует результаты тренировок. В Инстаграм звезда выставила два снимка в разной спортивной форме, уточнив у фолловеров, какой наряд больше подойдет под новые кроссовки. В обоих вариантах Джамала использовала короткий черный топик, который позволяет рассмотреть плоский животик и рельефный пресс. Местом для фотосессии Джа выбрала балкон.
Друзі, без вас цього разу просто не обійтись.🤪 Який лук обрати для новеньких #ozweego ? ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 1️⃣ VS 2️⃣ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Якщо ви за перший, залишайте у коментарях 🔥, якщо другий – 💥. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Let’s do this impossible choice together 🙌🏽 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #jamala #adidas #adidasukraine
Поклонники отметили, что фигура Джа - шикарна, однако ей не стоило бы показывать растяжку на балконе многоэтажки.
Ранее мы писали, что Регина Тодоренко засветила пышную грудь в купальнике.
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