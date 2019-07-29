"Очень похожи": Джамала показала редкое фото с сестрой

Певица Джамала опубликовала в Instagram снимок с сестрой Эвелиной.

Популярная украинская исполнительница и победительница песенного конкурса “Евровидения-2016“ Джамала поделилась с поклонниками редкой семейной фотографией.

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На своей странице в Instagram артистка опубликовала фото со своей сестрой Эвелиной. На снимке девушки позируют в обнимку на фоне природы. Джамала была одета в розовый топ и белые брюки, а Эвелина выбрала черную футболку и темные штаны.

В описании к свежему кадру Джамала написала, что очень любит сестру и благодарна жизни за яркие моменты, проведенные с Эвелиной .

“Дякую життю, за такі моменти! У мене немає місця сили, але я маю людей сили. І це, безумовно, моя сім’я. @evelinayucel, люблю тебе сильно! Я завжди щаслива розділити з тобою хвилини та дні“, - поделилась Джамала.

Подписчики исполнительницы отметили, что Джамала и Эвелина очень похожи.

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“Ви дуже схожі“, “Які ви класні“, “Две красавицы, две сестрички это очень классно!“, “Так круто когда есть близкие которые всегда поддержат и будут рядом. Такие Вы с сестрой красавицы, очень похожи“, “Джамало, яка ж Ви сонячна!!! Випромінюєте, як завжди!“, “Самые лучшие сёстры“, “Сестрички-красотки“, “Вы такие прекрасные, сногсшибательные и миленькие красавицы“, “І сестричка красуня, ви схожі!“, - написали пользователи Сети.

Напомним, ранее Джамала очаровала Сеть милым фото с подросшим сыном.