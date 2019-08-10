Джамала показала подросшего сына: фото

Певица показала фолловерам семейный снимок.

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Каждый день будет лучшим, если начинать его с родными - считает певица Джамала. Звезда опубликовала нежное семейное фото в Instagram, на котором запечатлена вместе с мужем и подросшим сыном.

В кадре Джамала стоит в окружении любимого супруга и маленького Эмира-Рахмана, которого держит одной рукой на своем плече.

Своим фолловерам артистка рассказала, что любит отправлять голосовые сообщения близким. Что вам удобнее: позвонить или отправить голосовое сообщение? Лично я, с появлением телеграма, поймала себя на том, что мне очень удобна именно такая форма сообщений. Ты как постоянно пишешь произведение, рассказывая о том, другое своим близким, друзьям, коллегам по работе, - поделилась Джа.

Подписчики поделились своим мнением и попросили певицу чаще радовать их подобными фото. "Прекрасные", "Яка чудова сім'я", "Найщиріша і найдобріша зіркова сім'я", - пишут пользователи в комментариях.

Напомним, что ранее Джамала засветилась в компании известного рэпера.