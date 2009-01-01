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День рождения Джамалы: лучшие хиты победительницы "Евровидения"

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Сегодня украинской певице исполняется 36 лет.
День рождения Джамалы: лучшие хиты победительницы "Евровидения"
День рождения Джамалы: лучшие хиты победительницы "Евровидения"
instagram.com/jamalajaaa

Сегодня, 27 августа, победительница “Евровидения-2016“, украинская исполнительница крымскотатарского происхождения Джамала отмечает свой 36-й день рождения.

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Будущая звезда, настоящее имя которой Сусана Джамаладинова, родилась в 1983 году в городе Ош, Киргизстан, где семья Джамалы оказалась после депортации из Крыма. В 1989 году она вместе с родителями вернулась в Крым, в село Малореченское под Алуштой.

Артистка смогла добиться значительных успехов в музыке. В 2009 году Джамала победила на “Новой волне“, а в 2016 году принесла Украине вторую победу на международном песенном конкурсе “Евровидение“. Сейчас на счету певицы три студийных, один концертный и два мини-альбома.

Также Джамала пробовала себя в кино. Певица появилась в таких лентах, как “Правдивая история об Алых парусах“, “Поводырь“ и “Полина и тайна киностудии“.

В честь дня рождения талантливой артистки Ivona предлагает вспомнить лучшие хиты именинницы.

  • It’s Me, Jamala (2010)

  •  Smile (2011)

  • Чому квіти мають очі (2014)

  • Иные (2015)

  • Шлях додому (2016)

  • 1944 (2016)

  • Обещание (2016)

  • Заманили (2016)

  • I Believe in U (2017)

  • Крила (2018)

  • Solo (2019)

Напомним, ранее Джамала заинтриговала фанов совместным хитом с рэпером Jah Khalib.

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Теги: Джамала
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Источник: ivona.bigmir.net

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