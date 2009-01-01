День рождения Джамалы: лучшие хиты победительницы "Евровидения"

Сегодня украинской певице исполняется 36 лет.

Сегодня, 27 августа, победительница “Евровидения-2016“, украинская исполнительница крымскотатарского происхождения Джамала отмечает свой 36-й день рождения.

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Будущая звезда, настоящее имя которой Сусана Джамаладинова, родилась в 1983 году в городе Ош, Киргизстан, где семья Джамалы оказалась после депортации из Крыма. В 1989 году она вместе с родителями вернулась в Крым, в село Малореченское под Алуштой.

Артистка смогла добиться значительных успехов в музыке. В 2009 году Джамала победила на “Новой волне“, а в 2016 году принесла Украине вторую победу на международном песенном конкурсе “Евровидение“. Сейчас на счету певицы три студийных, один концертный и два мини-альбома.

Также Джамала пробовала себя в кино. Певица появилась в таких лентах, как “Правдивая история об Алых парусах“, “Поводырь“ и “Полина и тайна киностудии“.

В честь дня рождения талантливой артистки Ivona предлагает вспомнить лучшие хиты именинницы.

It’s Me, Jamala (2010)

Smile (2011)

Чому квіти мають очі (2014)

Иные (2015)

Шлях додому (2016)

1944 (2016)

Обещание (2016)

Заманили (2016)

I Believe in U (2017)

Крила (2018)

Solo (2019)

Напомним, ранее Джамала заинтриговала фанов совместным хитом с рэпером Jah Khalib.