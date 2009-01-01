День рождения Джамалы: лучшие хиты победительницы "Евровидения"
Сегодня, 27 августа, победительница “Евровидения-2016“, украинская исполнительница крымскотатарского происхождения Джамала отмечает свой 36-й день рождения.
Читай также: “В отличной форме“: Джамала показала спортивную фигуру через год после родов
Будущая звезда, настоящее имя которой Сусана Джамаладинова, родилась в 1983 году в городе Ош, Киргизстан, где семья Джамалы оказалась после депортации из Крыма. В 1989 году она вместе с родителями вернулась в Крым, в село Малореченское под Алуштой.
Артистка смогла добиться значительных успехов в музыке. В 2009 году Джамала победила на “Новой волне“, а в 2016 году принесла Украине вторую победу на международном песенном конкурсе “Евровидение“. Сейчас на счету певицы три студийных, один концертный и два мини-альбома.
Также Джамала пробовала себя в кино. Певица появилась в таких лентах, как “Правдивая история об Алых парусах“, “Поводырь“ и “Полина и тайна киностудии“.
В честь дня рождения талантливой артистки Ivona предлагает вспомнить лучшие хиты именинницы.
- It’s Me, Jamala (2010)
- Smile (2011)
- Чому квіти мають очі (2014)
- Иные (2015)
- Шлях додому (2016)
- 1944 (2016)
- Обещание (2016)
- Заманили (2016)
- I Believe in U (2017)
- Крила (2018)
- Solo (2019)
Напомним, ранее Джамала заинтриговала фанов совместным хитом с рэпером Jah Khalib.
Полная версия правил