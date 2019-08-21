Певица выставила фото с растрепанными волосами в летнем платье с декольте.

"Сонная фотка из отпуска": Дорофеева очаровала Сеть естественным look-ом instagram.com/nadyadorofeeva

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Участница дуэта “Время и Стекло“ Надя Дорофеева поделилась с поклонниками “сонным снимком“. В Инстаграм Надя выставила фото в ярко-красном сарафане с распущенными волосами и без макияжа. На заднем плане виден ее муж - Владимир Дантес, который наклонился над телефоном.

Найди @vladimirdantes ))) И вот вам сонная фотка из отпуска )

Кажется это было так давно 😂😭, - написала звезда.

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Поклонники артистки написали, что она “все-равно милашка“ и очень красива.

Также фанаты пошутили, что Дантес прячется, чтобы не злить сонную супругу.

Дантес прячется за Надей потому что знает, что когда она сонная ей лучше не мешать.(P.S А то и утопить может 😜)

Где бы Володя не спрятался, шевелюру всё равно видно... 😆🔥

Ты его отметила, да так, что даже искать не надо😂🔥, - написали в Сети.

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