"Сонная фотка из отпуска": Дорофеева очаровала Сеть естественным look-ом
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Участница дуэта “Время и Стекло“ Надя Дорофеева поделилась с поклонниками “сонным снимком“. В Инстаграм Надя выставила фото в ярко-красном сарафане с распущенными волосами и без макияжа. На заднем плане виден ее муж - Владимир Дантес, который наклонился над телефоном.
Найди @vladimirdantes ))) И вот вам сонная фотка из отпуска )
Кажется это было так давно 😂😭, - написала звезда.
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Поклонники артистки написали, что она “все-равно милашка“ и очень красива.
Также фанаты пошутили, что Дантес прячется, чтобы не злить сонную супругу.
- Дантес прячется за Надей потому что знает, что когда она сонная ей лучше не мешать.(P.S А то и утопить может 😜)
- Где бы Володя не спрятался, шевелюру всё равно видно... 😆🔥
- Ты его отметила, да так, что даже искать не надо😂🔥, - написали в Сети.
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