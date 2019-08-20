Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Своя мода: Девушка Бекхэма-младшего похвасталась пестрым пляжным look-ом

Комментариев: 0
Хана Кросс добавила несколько фото с морского отдыха - Бруклина на снимках не видно.

Девушка Бекхэма-младшего позировала на яхте в
Девушка Бекхэма-младшего позировала на яхте в "леопардовом" купальнике
instagram.com/hancross

Читай также: “Занимаюсь самокопанием“: Каменских рассказала, что изменила бы во внешности

Девушка старшего сына футболиста Дэвида Бекхэма и его супруги - певицы и дизайнера одежды Виктории Бекхэм - 21-летняя модель Хана Кросс поделилась снимками с отдыха на яхте. В Инстаграм невеста Бруклина Бекхэма выставила несколько фото, на которых позирует в белом купальнике с “леопардовым“ розовым орнаментом. На одном из фото Хана дополнила образ панамой, которая, на первый взгляд, совершенно не идет к купальнику. Расцветка головного убора сверху напоминает окрас зебры, а нижняя часть панамы – ярко-салатовая. Но, похоже, невестке модного дизайнера – совершенно не важно, как смотрится ее пляжный наряд – она счастлива и наслаждается жизнью.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

😊

Публикация от Hana (@hancross)

В комментариях подписчики Ханы написали, что она “идеальна как всегда“ и выглядит “хорошей девочкой“.

Ранее мы писали, что Бекхэмы подарили сыну и его девушке часть своего шикарного особняка.

Поделись:
Теги: Бруклин Бекхэм, фото в купальнике
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivona.bigmir.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь