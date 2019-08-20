Своя мода: Девушка Бекхэма-младшего похвасталась пестрым пляжным look-ом

Хана Кросс добавила несколько фото с морского отдыха - Бруклина на снимках не видно.

Девушка Бекхэма-младшего позировала на яхте в "леопардовом" купальнике instagram.com/hancross

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Девушка старшего сына футболиста Дэвида Бекхэма и его супруги - певицы и дизайнера одежды Виктории Бекхэм - 21-летняя модель Хана Кросс поделилась снимками с отдыха на яхте. В Инстаграм невеста Бруклина Бекхэма выставила несколько фото, на которых позирует в белом купальнике с “леопардовым“ розовым орнаментом. На одном из фото Хана дополнила образ панамой, которая, на первый взгляд, совершенно не идет к купальнику. Расцветка головного убора сверху напоминает окрас зебры, а нижняя часть панамы – ярко-салатовая. Но, похоже, невестке модного дизайнера – совершенно не важно, как смотрится ее пляжный наряд – она счастлива и наслаждается жизнью.

В комментариях подписчики Ханы написали, что она “идеальна как всегда“ и выглядит “хорошей девочкой“.

Ранее мы писали, что Бекхэмы подарили сыну и его девушке часть своего шикарного особняка.