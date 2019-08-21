Певица выставила горячие фото в купальнике и рассказала, что периодически думает в себе поменять.

"Занимаюсь самокопанием": Каменских рассказала, что изменила бы во внешности instagram.com/kamenskux

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Популярная певица Настя Каменских, которая недавно отдыхала с мужем Алексеем Потапенко в Италии, выставила новые фото в купальнике. Настя позирует в черном бикини на фоне огромного бассейна. В посте, сопровождающем снимки, певица призналась, что - как и любая девушка - частенько копается в себе и периодически думает что-то изменить в своем образе. Со слов артистки, она постоянно стремится поддерживать спортивную форму, а иногда хочет перекраситься в другой цвет.

Нам девочкам🙋🏻‍♀️, всегда найдётся что улучшить в себе! Я как и многие время от времени занимаюсь самокопанием🤦🏻‍♀️! Тут бы бедрышко поменьше🍗, а здесь бы подкачать🍑, а может вообще цвет волос поменять🤔! И эта женщина внутри нас никогда не угомонится 😂🤯 а самое главное, что с появлением соц сетей, появились так называемые идеалы, которым все хотят соответствовать!, - написала Каменских.

В конце поста - певица сделала вывод, что все перемены должны быть продиктованы собственным желанием, а не “обязанностью“ нравиться другим людям.

Проблема в том, что не существует правил идеальной внешности, идеальной жизни, идеальных отношений и идеального всего! Есть так как нравится и хорошо ТЕБЕ и это есть идеально! Конечно, нужно всегда идти вперёд, работать над собой, мечтать и достигать, только все это нужно делать с кайфом по жизни 😘❤️, - подытожила Настя.

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Подписчики отметили, что Настя в купальнике выглядит великолепно - “гораздо лучше, чем тощие тараньки“. Некоторые, правда, отметили, что певица немного поправилась и “наела попку“.

Анастасия, куда Вам что-то менять, всё и так прекрасно🔥 Не вздумайте)), - написали в Сети.

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