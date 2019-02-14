Бруклин Бэкхем и его девушка получили щедрый подарок от звездных родителей

Дэвид и Виктория Бэкхем подарили старшему сыну и его девушке роскошное жилье .

instagram.com/brooklynbeckham

Читай также: Мэрайя Кэрри похвасталась результатами похудения в обтягивающем платье

Старший сын Виктории и Дэвида Бекхэмов 19-летний Бруклин получил щедрый подарок от отца с матерью.

Супруги Бэкхем выделили сыну и его девушке Гане Кросс отдельное крыло в своем новом особняке в Холланд-Парке, который купили за 40 млн долларов. Об этом пишет ТСН, ссылаясь на The Sun.

Читай также: Акцент на ноги: Кароль снова шокировала фанатов соблазнительными фото Дэвид и Виктория любят, когда Бруклин дома, когда в Лондоне. Однако они понимают, что ему почти 20, и он нуждается личного пространства. Поэтому они переделали часть дома под изолированную квартиру, чтобы сын мог жить самостоятельно и даже не заходить в основную часть дома, если ему этого не захочется. Они понимают, что ему с Ганой так будет удобнее , - рассказал инсайдер из окружения семьи.

Ранее мы писали, что Виктория Бекхем рассказала, что в быту бесит ее мужа.