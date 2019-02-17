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Виктория Бэкхем призналась, что в быту очень бесит ее мужа

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Британская певица, модель и дазайнер одежды раскрыла в своем блоге секрет мужа, Девида Бекхема.

Виктория Бэкхем призналась, что в быту очень бесит ее мужа
Виктория Бэкхем призналась, что в быту очень бесит ее мужа
instagram.com/victoriabeckham

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Британский дизайнер Виктория Бекхэм поделилась “слабостью“ своего мужа, футболиста Девида Бекхема. О том, что выводит Девида из себя, Виктория рассказала в своем видеоблоге на YouTube-канале. В новом видео фигурирует гостиничный номер в Нью-Йорке, куда Бекхем прибыла для запуска совместного проекта с Reebok.

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Показывая подписчикам комнату, Виктория отметила, что она в полном беспорядке и напоминает “помойку“. А направляя камеру на не заправленную кровать и разбросанные по номеру полотенца, блогер отметила, что если подобный “треш“ увидит ее муж -  его охватит паника.

Я гермофоб - все, что меня окружает, должно быть очень, ну просто очень чистым. Я действительно все вокруг дезинфицирую. И от этого просто бесится мой муж. Но парадокс в том, что он страстно любит порядок, а я нет, поэтому его это раздражает и тот беспорядок, который я всегда создаю,
- рассказала Виктория.

К слову, Дэвид Бекхэм сам не единожды рассказывал, что слишком педантичен - даже гардероб футболиста поделен на зоны по сезонам и цвету одежды.

Ранее мы писали, что Ольга Куриленко поделилась в Сети откровенными фото. 

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Теги: Виктория Бекхем, Девид Бекхем, капризы звезд
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Источник: Ivona.bigmir.net

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