Старшую дочь ведущей Ольги Фреймут упрекнули в Сети в слишком вызывающем внешнем виде.

Дочку Ольги Фреймут затроллили в Сети за вызывающий макияж instagram.com/zlata_mitchell

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Старшую дочь Ольги Фреймут, 13-летнюю Злату, упрекнули в Сети в слишком кричащем и безвкусном макияже. Комментарии появились под публикацией девушки в Инстаграм, приуроченной к ее собственному Дню рождения. На снимках Злата позирует в яркой одежде и с яркими тенями и помадой. Подписчики отметили, что Злате еще рано так ярко краситься и что в таком виде она выглядит вульгарно.

Лицо попроще и было бы красиво))) - написали в Сети.



Для чого цей пафос, будь простішою.... - написали подписчики.



Милашка, не спеши взрослеть, детство не вернешь, а нарисоваться и подуть губки на фото еще успеешь, - пожурили девушку в Сети.

Вроде бы 13 лет только, а вид, как у видавшей виды девицы. Ну, мама леди просмотрела свое старшее чадо, - отметили в комментариях.

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Напомним, что раньше Злата часто выкладывала в Инстаграм фото с матерью, Ольгой Фреймут. Зачастую они обе были одеты в одной цветовой гамме, а макияж у девушки был ближе к естественному.

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