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Настя Каменских порадовала фанов откровенным снимком

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Певица опубликовала новое горячее фото.
Настя Каменских порадовала фанов откровенным снимком
Настя Каменских порадовала фанов откровенным снимком
instagram.com/kamenskux

Популярная украинская певица Настя Каменских, известна также под псевдонимом NK поделилась с подписчиками новым кадром со съемок клипа “Попа, как у Ким“.

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Фото звезда опубликовала в своем Instagram-аккаунте. На снимке певица позирует в белом боди с прозрачными вставками. Кадр Каменских решила оставить без подписи.

Напомним, ранее Настя Каменских порадовала поклонников новым клипом на песню “Попа, как у Ким“.

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Теги: Настя Каменских
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Источник: Ivona.bigmir.net

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