Настя Каменских порадовала фанов откровенным снимком

Певица опубликовала новое горячее фото.

Популярная украинская певица Настя Каменских, известна также под псевдонимом NK поделилась с подписчиками новым кадром со съемок клипа “Попа, как у Ким“.

Читай также: Соня Плакидюк призналась, почему Instagram заблокировал ее аккаунт

Фото звезда опубликовала в своем Instagram-аккаунте. На снимке певица позирует в белом боди с прозрачными вставками. Кадр Каменских решила оставить без подписи.

Напомним, ранее Настя Каменских порадовала поклонников новым клипом на песню “Попа, как у Ким“.