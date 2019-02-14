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Попа как у Ким: Настя Каменских порадовала поклонников новым клипом

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Певица выпустила откровенный клип на песню "Попа как у Ким".
Попа Как у Ким: Настя Каменских порадовала поклонников новым клипом
Попа Как у Ким: Настя Каменских порадовала поклонников новым клипом
instagram.com/kamenskux

Популярная украинская певица Настя Каменских, известна также под псевдонимом NK, выпустила клип на песню “Попа как у Ким“.

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Премьера видео состоялась 14 февраля в 10:00. Певица опубликовала клип на своем Youtube-канале.  В ролике Настя танцует в белом боди и в белых сапожках.

Отметим, что в съемках клипа взяли участие такие украинские знаменитости, как Потап, DJ Nana, ZBSband, а также блоггеры из “Чоткий паца“.

“Попа Как у Ким“ - об идолах современности, женщинах-трендсеттерах, которые диктуют моду и восхищают миллионы, - написала Каменских в подписи к видео.

Напомним, ранее Фото Каменских с Потапом вызвало обсуждение в Сети.

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Теги: Настя Каменских
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Источник: Ivona.bigmir.net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
nvk1945    14.02.2019, 11:39
Оценка:  0
nvk1945
Беспощадно уныла-пошлая современная эстрада))
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