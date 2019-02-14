Певица выпустила откровенный клип на песню "Попа как у Ким".

Попа Как у Ким: Настя Каменских порадовала поклонников новым клипом instagram.com/kamenskux

Популярная украинская певица Настя Каменских, известна также под псевдонимом NK, выпустила клип на песню “Попа как у Ким“.

Читай также: “Откуда такая грудь?“: Каменских заподозрили в беременности

Премьера видео состоялась 14 февраля в 10:00. Певица опубликовала клип на своем Youtube-канале. В ролике Настя танцует в белом боди и в белых сапожках.

Отметим, что в съемках клипа взяли участие такие украинские знаменитости, как Потап, DJ Nana, ZBSband, а также блоггеры из “Чоткий паца“.

“Попа Как у Ким“ - об идолах современности, женщинах-трендсеттерах, которые диктуют моду и восхищают миллионы, - написала Каменских в подписи к видео.

Напомним, ранее Фото Каменских с Потапом вызвало обсуждение в Сети.