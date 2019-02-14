Попа как у Ким: Настя Каменских порадовала поклонников новым клипом
Певица выпустила откровенный клип на песню "Попа как у Ким".
Популярная украинская певица Настя Каменских, известна также под псевдонимом NK, выпустила клип на песню “Попа как у Ким“.
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Премьера видео состоялась 14 февраля в 10:00. Певица опубликовала клип на своем Youtube-канале. В ролике Настя танцует в белом боди и в белых сапожках.
Отметим, что в съемках клипа взяли участие такие украинские знаменитости, как Потап, DJ Nana, ZBSband, а также блоггеры из “Чоткий паца“.
“Попа Как у Ким“ - об идолах современности, женщинах-трендсеттерах, которые диктуют моду и восхищают миллионы, - написала Каменских в подписи к видео.
Напомним, ранее Фото Каменских с Потапом вызвало обсуждение в Сети.
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