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Соня Плакидюк призналась, почему Instagram заблокировал ее аккаунт

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Соня Плакидюк призналась, почему Instagram заблокировал ее аккаунт
Соня Плакидюк призналась, почему Instagram заблокировал ее аккаунт
instagram.com/moi_sofism

Украинский фешн-фотограф, эксперт шоу “Топ-модель по-украински“ Соня Плакидюк рассказала, что когда-то ее аккаунт в Instagram заблокировали.

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Звезда призналась, что ее страница в соцсети стала недоступной из-за Мерлин Монро.

“Сто лет тому назад инста заблокировал мой профиль из-за сосочка Мерлин Монро, на фоне которого я имела неосторожность запечатлеть отпускное селфи“.

Теперь Плакидюк переживает, не заблокируют ли ее новый аккаунт за фото на фоне оголенной античной скульптуры.

“И теперь моя переживать каждый раз: античная скульптура тоже сойдет за скандальный контент или пронесет? Кстати, аккаунт тот так и не восстановили и пришлось заводить новый (этот) - с нижним подчеркиванием вместо слитного словца“, - сообщила звезда.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сто лет тому назад инста заблокировал мой профиль из-за сосочка Мерлин Монро, на фоне которого я имела неосторожность запечатлеть отпускное селфи ⠀ И теперь моя переживать каждый раз: античная скульптура тоже сойдет за скандальный контент или пронесет?🤪 Кстати, аккаунт тот так и не восстановили и пришлось заводить новый (этот) — с нижним подчеркиванием вместо слитного словца #moisofism ⠀ А у вас какие есть веселые истории с сосочками и инстабаном? Колитесь, покудахкаем на эту злободневную тему🌚

Допис, поширений Sonia Plakidyuk (@moi_sofism)

Напомним, ранее Даша Астафьева порадовала поклонников новой фотосессией.

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Теги: Соня Плакидюк
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Источник: Ivona.bigmir.net

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