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Тодоренко поделилась, на что пошла ради съемок нового шоу

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Ведущая Регина Тодоренко рассказала, как "вливалась" в фешн-индустрию и о съемках "Мэйкаперы".

instagram.com/reginatodorenko

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Регина Тодоренко, которая долгое время была ведущей тревел-шоу “Орел и решка“, поделилась с подписчиками, какие трудности у нее возникали с шоу-проектом Мэйкаперы“  и что она делает сейчас, чтобы оставаться “в профессии“. Так, Тодоренко опубликовала в Инстаграм пост о работе над новым сезоном шоу Мэйкаперы“ и рассказала, что, кроме прочего, подписалась на научные каналы в телеграм.

Мы на шоу #мэйкаперы снимаем новые тренды. Честно скажу вам, этот проект дался мне нелегко, особенно после тревел-шоу #орелирешка  Во-первых, я очень плохо разбираюсь в мэйкап трендах.
Во-вторых, мне сложно влиться в модную индустрию (чувствую себя белой вороной) 

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В-третьих, адский ад - стоять на каблуках по 14 часов в день, уж лучше по горам лазать. 
Теперь же в новом году наступил новый сезон #Мэйкаперы, я поднаторела и стараюсь изо всех сил быть в теме. В моей профессии очень важно владеть информацией и быть в курсе всего происходящего - этому я учусь каждый день. Чтобы не совсем с головой окунуться в #мамскиеблоги , я даже подписалась на научные Каналы в телеграм😂😂🙈: “Почему?“, “Словарный запас“, “Naked Space”, “Тайны океанов“. Короче, все подряд 🤪 - написала Тодоренко

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#фотоСработы Очередной съёмочный день, чему я рада. Мы на шоу #мэйкаперы снимаем новые тренды. Честно скажу вам, этот проект дался мне нелегко, особенно после тревел-шоу #орелирешка Во-первых, я очень плохо разбираюсь в мэйкап трендах. Во-вторых, мне сложно влиться в модную индустрию (чувствую себя белой вороной) В-третьих, адский ад - стоять на каблуках по 14 часов в день, уж лучше по горам лазать. Теперь же в новом году наступил новый сезон #Мэйкаперы , я поднаторела и стараюсь изо всех сил быть в теме. В моей профессии очень важно владеть информацией и быть в курсе всего происходящего - этому я учусь каждый день. Чтобы не совсем с головой окунуться в #мамскиеблоги , я даже подписалась на научные Каналы в телеграм😂😂🙈: «Почему?», «Словарный запас», «Naked Space”, “Тайны океанов» . Короче, все подряд 🤪 Посоветуйте ещё что-то интересненькое почитать, где интересно и емко изложена информация, новости и тд.(желательно на английском 🙏🏻) #регинатодоренко #регинапутешественница Mua - @yanabuzychkina @lorealmakeup

Публикация от regina todorenko (@reginatodorenko)

Ранее мы писали, что фанаты намекнули на беременность Нади Дорофеевой.

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Теги: Регина Тодоренко, шоу
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Источник: ivona.bigmir.net

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