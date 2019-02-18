"Прикрывает рукой животик": В Сети нашли новые доказательства беременности Дорофеевой

Поклонники певицы Нади Дорофеевой продолжают намекать на ее беременность.

"Прикрывает рукой животик": Фолловеры настаивают на беременности Дорофеевой instagram.com/nadyadorofeeva

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Украинская певица, участница “Время и Стекло“, Надежда Дорофеева выложила в Инстаграм новое фото в стильном худи. На снимке Надежда держит руки на уровне живота - и создается впечатление, что она его нарочно прикрывает. Это не ускользнуло от внимания фолловеров, которые в очередной раз предположили, что Дорофеева - “в положении“.

Надя беременная! Это видно “не вооруженным глазом“!🙌👏🌹 - написали под постом.

Почему мне кажется,что она прикрывает живот ? - написали фанаты.

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Также фолловеры в комментариях в очередной раз подчеркнули, что Дорофеева уже давно не выкладывает фото с кофе-латте, о котором когда-то говорила, что “очень зависима от этого напитка“.

Где фотки с латте, переживаю уже, - пошутили в Сети.



Однако, часть фанатов возмутились “заезженным темам“ в комментариях.



Когда зашла почитать коменты про беременность и латте 😏👌 - отметили в Сети.



Ранее мы писали, что Ани Лорак заподозрили в беременности.