Ольга Куриленко порадовала фанатов соблазнительными фото
Читай также: Дочку Ольги Фреймут затроллили в Сети за вызывающий макияж
Французская актриса, модель украинского происхождения Ольга Куриленко порадовала поклонников новым фото в купальнике. Снимок звезда выставила в своем Инстаграм. На нем Куриленко позирует в черном сдельном купальнике с глубоким разрезом на груди, на ногах у Ольги - босоножки на каблуке. Образ модели дополняют стильные серьги.
I'm not on holidays but already looking forward to them :) 2nd week of hard core filming on The Courier. Нет, я не на каникулах, но уже мечтаю о них. 2я неделя жёстких съёмок на The Courier. _____________________________________________________ @vanmalder #ReadyForSummer #MondayMotivation
Читай также: Настя Каменских порадовала фанов откровенным снимком
Также Куриленко недавно опубликовала фото топлес, на котором грудь прикрыла широкополой шляпой.
А перед выходными Ольга выставила еще одно фото в открытом наряде, подписав его “Тятницаааа!!!“.
Ранее мы писали, что супер-модели 1990-х снялись обнаженными для арт-бука.
Полная версия правил