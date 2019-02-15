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Ольга Куриленко порадовала фанатов соблазнительными фото

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Ольга Куриленко поделилась свежими фото в стильных купальниках.

Ольга Куриленко порадовала фанатов соблазнительными фото
Ольга Куриленко порадовала фанатов соблазнительными фото
olgakurylenkoofficial

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Французская актриса, модель украинского происхождения Ольга Куриленко порадовала поклонников новым фото в купальнике. Снимок звезда выставила в своем Инстаграм. На нем Куриленко позирует в черном сдельном купальнике с глубоким разрезом на груди, на ногах у Ольги - босоножки на каблуке. Образ модели дополняют стильные серьги.

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Также Куриленко недавно опубликовала фото топлес, на котором грудь прикрыла широкополой шляпой.

А перед выходными Ольга выставила еще одно фото в открытом наряде, подписав его “Тятницаааа!!!“.

Ранее мы писали, что супер-модели 1990-х снялись обнаженными для арт-бука.

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Теги: Ольга Куриленко, фото в купальнике
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Источник: Ivona.bigmir.net

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