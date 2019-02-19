"Вульгарный и дешевит": "Беременный" наряд Лорак оказался прозрачным комбинезоном
К новому видео Ани Лорак поклонники оставили множество негативных комментариев.
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Певица Ани Лорак выставила новое видео с концерта “Шоу Дива“. С этой шоу-программой Лорак гастролирует по России. Ролик получил множество негативных комментариев в Сети из-за наряда артистки. В кадре Ани Лорак появляется в прозрачном комбинезоне, расшитом стразами.
Фолловеры написали, что наряд дешевит образ Лорак, облегающий блестящий комбез выглядит “колхозно“ и вульгарно.
К слову, именно этот наряд - прозрачный комбинезон, поверх которого была надета восточного плана накидка - недавно заставил поклонников Лорак предположить, что артистка беременна.
Ранее мы писали, что Лорак раскритиковали за утягивающее белье под платьем.
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