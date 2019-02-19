Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

"Вульгарный и дешевит": "Беременный" наряд Лорак оказался прозрачным комбинезоном

Комментариев: 2
К новому видео Ани Лорак поклонники оставили множество негативных комментариев.

"Вульгарный и дешевит": "Беременный" наряд Лорак оказался прозрачным комбинезоном
instagram.com/anilorak/

Читай также: Алла Костромичева очаровала Сеть трогательным видео с маленьким сыном

Певица Ани Лорак выставила новое видео с концерта “Шоу Дива“. С этой шоу-программой Лорак гастролирует по России. Ролик получил множество негативных комментариев в Сети из-за наряда артистки. В кадре Ани Лорак появляется в прозрачном комбинезоне, расшитом стразами. 

Фолловеры написали, что наряд дешевит образ Лорак, облегающий блестящий комбез выглядит “колхозно“ и вульгарно.

instagram.com/anilorak/

instagram.com/anilorak/

instagram.com/anilorak/

instagram.com/anilorak/

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

❤️Наш вечер ! #шоуДива #Нальчик

Публикация от Ани Лорак (@anilorak)

К слову, именно этот наряд - прозрачный комбинезон, поверх которого была надета восточного плана накидка - недавно заставил поклонников Лорак предположить, что артистка беременна.

Ранее мы писали, что Лорак раскритиковали за утягивающее белье под платьем.

Поделись:
Теги: Ани Лорак, перебежчики, наряды звезд
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivona.bigmir.net

Статьи по теме

Комментариев (2)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Отсортировать по дате Вниз
гость  (аноним)  20.02.2019, 11:07
Оценка:  0
гость
Нужно было это носить лет 20-25 назад.
Думает что ягодка опять. Время уходит.
гость  (аноним)  20.02.2019, 10:58
Оценка:  0
гость
буд-то с лярвой тамошней, по амнистии двинул на юг...
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь