К новому видео Ани Лорак поклонники оставили множество негативных комментариев.

"Вульгарный и дешевит": "Беременный" наряд Лорак оказался прозрачным комбинезоном instagram.com/anilorak/

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Певица Ани Лорак выставила новое видео с концерта “Шоу Дива“. С этой шоу-программой Лорак гастролирует по России. Ролик получил множество негативных комментариев в Сети из-за наряда артистки. В кадре Ани Лорак появляется в прозрачном комбинезоне, расшитом стразами.

Фолловеры написали, что наряд дешевит образ Лорак, облегающий блестящий комбез выглядит “колхозно“ и вульгарно.

instagram.com/anilorak/

instagram.com/anilorak/

instagram.com/anilorak/

instagram.com/anilorak/

К слову, именно этот наряд - прозрачный комбинезон, поверх которого была надета восточного плана накидка - недавно заставил поклонников Лорак предположить, что артистка беременна.

Ранее мы писали, что Лорак раскритиковали за утягивающее белье под платьем.