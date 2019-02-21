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Мэрайя Кэрри похвасталась результатами похудения в обтягивающем платье

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Мэрайя Кэрри выложила фото в соблазнительном наряде.

Мэрайя Кэрри похвасталась результатами похудения в обтягивающем платье
Мэрайя Кэрри похвасталась результатами похудения в обтягивающем платье
instagram.com/mariahcarey

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Американская певица Мэрайя Кэрри продолжает радовать поклонниками результатами своего похудения. На странице в Инстаграм исполнительница выложила фотографию в обтягивающем платье телесного цвета с красными полосками. Наряд артистки подчеркнул ее пышный бюст и довольно стройную фигуру.

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Поклонники звезды были восхищены ее новыми формами и подчеркнули, что она выглядит великолепно. 

Ранее мы писали, что Гайтана показала редкий кадр с мужем. 

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Теги: Мэрайа Кэри, фото звезд
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Источник: Ivona.bigmir.net

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