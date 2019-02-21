Мэрайя Кэрри выложила фото в соблазнительном наряде.

Мэрайя Кэрри похвасталась результатами похудения в обтягивающем платье instagram.com/mariahcarey

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Американская певица Мэрайя Кэрри продолжает радовать поклонниками результатами своего похудения. На странице в Инстаграм исполнительница выложила фотографию в обтягивающем платье телесного цвета с красными полосками. Наряд артистки подчеркнул ее пышный бюст и довольно стройную фигуру.

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Поклонники звезды были восхищены ее новыми формами и подчеркнули, что она выглядит великолепно.

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