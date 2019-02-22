Тина Кароль выложила в Сеть снимок в необычном наряде.

Акцент на ноги: Кароль снова шокировала фанатов соблазнительными фото instagram.com/tina_karol

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Украинская певица Тина Кароль, которую похвалили в Сети за очень красивые ноги, выложила новое фото в смелом образе. Певица позирует в пиджаке и леггинсах, расшитых блестящими украшениями. Волосы Кароль ниспадают красивыми локонами, а взгляд мечтательно устремлен в сторону.

Читай также: KAZKA решила реабилитироваться перед фанатами - получилось или нет (с видео) Тина, что ты творишь с нами?🔥🔥🔥 Слишком сексуально, идеально и божественно😍❤️🌹 - написали поклонники.

Как можно быть такой красивой ???🙏🏻 - отметили фолловеры.

Огооо, Тина предупреждать же надо 😻 - пошутили фанаты.

Ранее мы писали, что Кароль порадовала фанатов фото в смелом образе.