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Акцент на ноги: Кароль снова шокировала фанатов соблазнительными фото

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Тина Кароль выложила в Сеть снимок в необычном наряде.

Акцент на ноги: Кароль снова шокировала фанатов соблазнительными фото
Акцент на ноги: Кароль снова шокировала фанатов соблазнительными фото
instagram.com/tina_karol

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Украинская певица Тина Кароль, которую похвалили в Сети за очень красивые ноги, выложила новое фото в смелом образе. Певица позирует в пиджаке и леггинсах, расшитых блестящими украшениями. Волосы Кароль ниспадают  красивыми локонами, а взгляд мечтательно устремлен в сторону. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#тинакароль #tinakarol

Публикация от Tina Karol (@tina_karol)

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Тина, что ты творишь с нами?🔥🔥🔥 Слишком сексуально, идеально и божественно😍❤️🌹 - написали поклонники.

Как можно быть такой красивой ???🙏🏻 - отметили фолловеры. 

Огооо, Тина предупреждать же надо 😻 - пошутили фанаты.

Ранее мы писали, что Кароль порадовала фанатов фото в смелом образе.

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Теги: Тина Кароль, смелые наряды звезд
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Источник: ivona.bigmir.net

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