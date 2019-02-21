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"Не могу оторваться от ее ног": Кароль снова поразила фанов смелым образом

Комментариев: 2
Тина Кароль поразила поклонников новыми фото в коротком наряде.

"Не могу оторваться от ее ног": Кароль снова поразила фанов смелым образом
instagram.com/tina_karol

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Украинская певица Тина Кароль снова привлекла внимание пользователей Сети своим смелым и элегантным образом. На этот раз, Кароль выставила фото в коротком бежевом платье и плаще - в тон, туфли певицы также бежевого цвета с металлическими вставками на носках.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#тинакароль #tinakarol

Публикация от Tina Karol (@tina_karol)

Классные ноги, - написали фанаты.

 

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Как я посмотрю не хотите вы тушить пожар моей любви, подливаете розжига, ножки супер стройные, - написали в Сети.

Женственность в каждом миллиметре. Ненавязчиво, “вкусно.. супер! - отметили фолловеры.

 

Почему то глядя на фото в голову пришел образ Мерлин Монро, - написали в Сети.
Зашла почитать комментарии - а тут все пишут “Не могу оторваться от ее ног“, - написали фолловеры.
 

Ранее мы писали, что Тина Кароль поразила смелыми фото.

 

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Теги: Тина Кароль, украинский шоу-бизнес
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Источник: Ivona.bigmir.net

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Комментариев (2)
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страхшоссе    21.02.2019, 14:20
Оценка:  0
страхшоссе
ужасные ноги , эти колени теперь меня будут преследовать в кошмарах
гость  (аноним)  21.02.2019, 14:06
Оценка:  0
гость
та ладно... и шо там с ногами? при таком росте. Вы ноги то видели - когда повыше и от ушей?
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