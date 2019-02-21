"Не могу оторваться от ее ног": Кароль снова поразила фанов смелым образом instagram.com/tina_karol

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Украинская певица Тина Кароль снова привлекла внимание пользователей Сети своим смелым и элегантным образом. На этот раз, Кароль выставила фото в коротком бежевом платье и плаще - в тон, туфли певицы также бежевого цвета с металлическими вставками на носках.

Публикация от Tina Karol (@tina_karol) 21 Фев 2019 в 12:08 PST

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Как я посмотрю не хотите вы тушить пожар моей любви, подливаете розжига, ножки супер стройные, - написали в Сети.