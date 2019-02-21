"Не могу оторваться от ее ног": Кароль снова поразила фанов смелым образом
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Украинская певица Тина Кароль снова привлекла внимание пользователей Сети своим смелым и элегантным образом. На этот раз, Кароль выставила фото в коротком бежевом платье и плаще - в тон, туфли певицы также бежевого цвета с металлическими вставками на носках.
Классные ноги, - написали фанаты.
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Как я посмотрю не хотите вы тушить пожар моей любви, подливаете розжига, ножки супер стройные, - написали в Сети.
Женственность в каждом миллиметре. Ненавязчиво, “вкусно.. супер! - отметили фолловеры.
Почему то глядя на фото в голову пришел образ Мерлин Монро, - написали в Сети.
Зашла почитать комментарии - а тут все пишут “Не могу оторваться от ее ног“, - написали фолловеры.
Ранее мы писали, что Тина Кароль поразила смелыми фото.
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